Primeur! Fabienne Chapot breidt home-collectie uit

Interieurjunkies opgelet! Fabienne Chapot, Nederlands modemerk dat bekend staat om haar draagbare ontwerpen met hebberigmakende dierendessins, lanceerde vorig jaar haar eerste interieurcollectie. En heeft nieuwe items aan haar home-collectie toegevoegd. Design om van te houden. En om te hebben!

Nog wel even geduld, want de collectie wordt in augustus aangevuld.

Home-collectie part 2

Maar er was toch al een Fabienne Chapot home-collectie? Klopt, maar de huidige collectie met servies, voorraadpotten, kussens, theedoeken en servetten in allerlei dierendessins wordt nu uitgebreid met nieuwe items. Stuk voor stuk vrolijk bedrukt.

Matchy, matchy

Fabienne Chapot is dol op de dierendessin, dat moge duidelijk zijn. Kreeften, zebra’s, tijgers; een heuse dierentuin verwerkt ze in haar interieurstukken. De home-collectie van La Chapot zorgt ervoor dat je het liefst al je servies de deur uitgooit en nieuw ‘Fabienne Chapot servies’ aanschaft. Zeg nou zelf kreeftenkopjes met matchy kreeftenborden zijn toch veel leuker (en van deze tijd) dan jouw porseleinen serviesset uit de 90’s?

Boeit het je niet in wat voor een kop je je koffie of thee drinkt? Of hoe het bord eruitziet waarop je jouw specialiteit (pasta!) serveert aan je vriendinnen? Maar is het hoog tijd om de kussens op de bank te vervangen voor een animal love variant? Of zijn je ovenwanten gesneuveld tijdens je laatste baksessie, dus heb je nieuwe nodig? Dan is het zeker de moeite waard om te collectie te bekijken (en te shoppen) via de website van Fabienne Chapot.

Beeld: Fabienne Chapot