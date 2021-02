Liefde buiten ‘Il Palazzo’: Prince Charming’s Joep en Vince zijn exclusief

Wie Prince Charming heeft gekeken, weet dat sprookjes soms tóch tot een goed einde komen. Marvin wist toch zijn liefdesgeluk te vinden bij Ferdi, maar ook andere kandidaten hebben het meer dan gezellig samen. Sterker nog, Joep en Vince onthullen zelfs exclusief te zijn.

Al in het huis hadden de twee een heel goede connectie, maar bleef het slechts bij een vriendschappelijke band, zo vertellen ze aan Grazia. Toch verklaart Joep: ‘Er hing helemaal geen seksuele spanning onderling, iedereen was gefocust op Marvin.’

Joep Vince exclusief

Na hun vertrek uit het programma, bleven de heren contact houden. Toen ze eenmaal samen gingen afspreken, merkten Joep en Vince al snel dat hun band niet alleen maar vriendschappelijk was. Toch sloeg de vonk echt pas een tijdje terug over: in december om precies te zijn. En die eerste zoen? Die vond plaats na het kerstdiner met Ferdi en Dignum. Joep legt uit: ‘Wij bleven met z’n tweeën achter en van het een kwam het ander. Dat was de eerste echte spark.’

Geheim

Net als Ferdi en Marvin, moesten ook zij in het geheim op date. Gelukkig was er vanwege de huidige maatregelen toch al weinig mogelijk. Maar wie denkt dat de overige kandidaten wél al wisten van hun ‘relatie’, heeft het mis. Iedereen kreeg pas tijdens de reünie te horen dat er wat gaande was. Vince: ‘Omdat het nog zo pril is ga je het niet meteen aan de grote klok hangen.’ Joep sluit zich daarbij aan: ‘Je wilt eerst met elkaar kijken of het überhaupt iets is. Dus ja, zij waren wel verbaasd tijdens de laatste aflevering.’

Geen relatie

Maar het label ‘relatie’ willen Joep en Vince nog niet op hun samenzijn plakken. Joep vindt dat dan ook een beetje een zwaar woord. ‘Maar we zijn nu zeker exclusief. We hebben het gewoon heel leuk en gezellig samen.’ De twee doen het rustig aan. Vince: ‘We willen het allemaal niet overhaast doen, we zijn elkaar ook nog aan het ontdekken. Het is inderdaad heel leuk samen en we zijn exclusief.’

Bron: Grazia | Beeld: RTL