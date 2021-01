Prince Charming’s Ferdi ziet geen toekomst in Marvin en Marnix: ‘Nooit echt serieus genomen’

Het was voor kijkers thuis best een schok toen Marvin uiteindelijk voor Marnix koos. Niet omdat het geen goede match is, maar omdat Ferdi toch wel de gedoodverfde winnaar leek van Prince Charming. Ook zelf had hij deze beslissing van de Limburger niet hélemaal zien aankomen.

Dat laat Ferdi weten in gesprek met Grazia. Hij zag dan ook niet echt een match tussen de twee. ‘Marnix is echt the boy next door, woont in Amsterdam en heeft heel andere toekomstplannen. Ik dacht automatisch: dat gaat in de toekomst niet werken. En dat denk ik trouwens nog steeds.’

Ferdi en Marvin

Ferdi verklaart Marvin en Marnix nooit echt serieus te hebben genomen. Daarmee wil hij niet uithalen naar zijn mede-kandidaat, want hij mag de roodharige deelnemer enorm. ‘Maar ik zag ze gewoon niet samen. Ik wist dat Marvin Marnix serieus nam, anders stond hij daar natuurlijk niet tot het einde, maar ik heb dit zwaar onderschat.’

Anders gelopen

Met zoveel mannen in een huis, heb je natuurlijk aardig wat concurrentie en is er niet altijd ruimte voor een momentje met de prins. Dat is jammer, vindt Ferdi. Hij denkt dat als Marvin en hij misschien meer tijd hadden gehad samen, het misschien wel anders was gelopen. ‘Ik wil niet zeggen dat het zo is, maar dan had hij mensen wel beter leren kennen.’

Vreemdgaan?

Woensdag is de allerlaatste – #huilen – aflevering van Prince Charming te zien op Videoland waarin we zien hoe het met de mannen gaat. De geruchtenmolen draait al sinds vorige week op volle toeren: is Marnix bij thuiskomst vreemdgegaan en is er dan tóch nog een goede afloop voor Ferdi en Marvin? Daar wil de publieksfavoriet in ieder geval niks over kwijt, ook niet over een mogelijke liefdesconnectie met de andere mannen. ‘Dat hoor je wel in de reünie, haha’, is slechts zijn antwoord.

Bron: Grazia | Beeld: RTL