Niet iedereen in ‘Prince Charming’ voor de liefde? ‘De strijd om Marvin vond ik niet meer eerlijk’

Je kunt zeggen wat je wilt over Mitchell, maar opvallend was de kandidaat in ieder geval wel. Hij besloot uiteindelijk om zelf zijn spullen te pakken en Prince Charming achter zich te laten. Hoe kijkt de flamboyante deelnemer terug op zijn avontuur?

In gesprek met Grazia vertelt Mitchell dat hij niet voor niks tegen Dignum zei dat het hem alleen om de volgers te doen was. ‘In de taxi op weg naar de yoga-groepsdate zei Dignum dat letterlijk.’ Maar helaas waren er op dat moment geen camera’s aanwezig. ‘Dan moet je mij vervolgens niet aanvallen en zeggen dat ík twee gezichten heb.’

Prince Charming

Hoewel de ruzie er in de serie al behoorlijk heftig aan toe ging, was het in het echt nog een tandje intenser volgens de kandidaat. Toch heeft Mitchell geen spijt van zijn opmerking. ‘De strijd om Marvin vond ik niet meer eerlijk op het moment dat mensen voor andere doeleindes, of met een dubbele agenda in het programma zitten.’ Hij besloot daarom om de Palazzo te verlaten én de prins vaarwel te zeggen.

Negatief

En dat terwijl Mitchell eigenlijk wel graag had willen blijven en ook denkt dat hij ver was gekomen. ‘Ik merkte dat ik niet meer mezelf kon zijn in de villa’, verklaart hij. ‘Ik was al het zwarte schaap van de villa en dan wordt ook nog elk moment door de kandidaten aangegrepen om me negatief neer te zetten; ik besloot eieren voor mijn geld te kiezen en eruit te gaan.’

Niet voor de liefde

Ook in de serie Date or No Date van RTL Boulevard laat Mitchell nogmaals weten dat het geen eerlijke strijd was. Hij geeft aan: ‘Als dan toch blijkt dat er mensen inzitten die er niet voor de liefde zijn, maar om anderen het een beetje moeilijker te gaan maken die er wel voor de liefde zijn, dan wordt het heel lastig om daar een strijd mee aan te gaan.’ Over wie hij het hier precies heeft, wordt niet duidelijk.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief