Ook Prince Charming’s Tim weer gelukkig in de liefde

Cupido wist raak te schieten voor Marvin en Ferdi in Prince Charming. Maar ook andere kandidaten blijken het geluk in de liefde gevonden te hebben. Zo zijn Joep en Vince momenteel exclusief en niemand minder dan Tim deelt heel leuk nieuws.

De knappe deelnemer heeft namelijk een vriend! En nee, de vonk is niet overgesprongen met Tommy, de twee zijn nog steeds hele goede vrienden.

Prince Charming Tim

Tim heeft zijn hart verloren aan ene Mo, zo laat hij weten in een Instagram Live met de prins. ‘Het is allemaal nog heel erg pril hoor’, legt hij uit aan Marvin. Toch leerden ze elkaar wel al kennen toen de deelnemer terugkwam uit Italië. Maar wacht eens even, heeft hij dan meegedaan aan Date Or No Date in dezelfde periode? ‘Ik had dit van tevoren met hem besproken hoor’, verklaart Tim. ‘Hij zei: “Tim, ga gewoon en zie maar wat er gebeurt.” Het was uiteindelijk ook niet mijn ding hoor. Uiteindelijk is het toch niets geworden.’

Instagram Stories

Maar met Mo nu zit het dus wel goed. Hoewel het nog niet Instagram Official is, maakte zijn nieuwe vlam volgens Grazia wel al zijn opwachting in een Story. Verder zou deze man in Amsterdam wonen en zijn eigen bedrijf hebben. Super leuk!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door TIM | PRINCE CHARMING 🤴 (@timswagemakers)

Bron: Grazia | Beeld: RTL