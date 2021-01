Morgen kunnen we eíndelijk zien aan wie Marvin zijn hart heeft verloren. Maar het lijkt alsof de winnaar van Prince Charming dat andere datingprogramma – kuch de Bachelorette – achterna gaat. De geruchten zijn namelijk niet mis.

Let op: spoilers!

Ferdi, Marnix en Rick zijn nog in de race om met de prins op het witte paard naar huis te gaan. Maar niet alle sprookjes eindigen met ze leefden nog lang en gelukkig…

Prince Charming winnaar

Tenminste, als we FawryNotSawry moeten geloven dan. Maar we moeten zeggen: hij heeft het wel vaker bij het rechte eind. Volgens deze roddelaar kies Marvin uiteindelijk voor niemand minder dan Marnix. Maar bij thuiskomst blijkt dat niet helemaal de juiste beslissing te zijn geweest.

Andere finalist

Marnix zou namelijk actief zijn gebleven op Grinder en daar was de prins ab-so-luut niet van gediend. Hoe FawryNotSawry dit allemaal weet? Dit zou bekend worden in de ‘Hoe is het nu met?’-aflevering. En we weten dat daar ook bij de Bachelorette nog een hoop schokkende onthullingen uit de hoge hoed kwamen. Zo ook hier. Marvin zou namelijk Ferdi nog een kans hebben gegeven en dat bleek wel een schot in de roos. Zal het echt zo zijn?

