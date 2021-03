Het Oprah-interview dat Meghan Markle en prins Harry gaven, deed veel stof opwaaien. Na aantijging over racisme en te weinig steun spraken koningin Elizabeth, prins Charles en broer William zich al uit. Nu reageert ook prins Albert op de ophef.

De prins van Monaco vindt dat het Britste koningspaar buiten hun boekje is getreden. De problemen zouden niet zo publiekelijk besproken moeten worden, laat hij weten.

Tijdens een interview met BBC World News donderdagavond spreekt prins Albert zich uit over de ophef. Hij laat weten dat hij de ‘openbare vertoning van ontevredenheid’ zeer ongepast vindt. Terwijl Prins Albert uitlegt dat hij ‘de druk kan begrijpen waarmee ze werden geconfronteerd’, zegt hij dat ‘dit soort gesprekken binnen de intieme vertrekken van de familie moet worden gevoerd’.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

In a rare interview, Prince Albert of Monaco gives advice to Prince Harry “this type of public display of dissatisfaction… these types of conversations should be held in the intimate quarters of the family… it did bother me”

booked by the indefatigable @SamMcAlister1 pic.twitter.com/oB5sPCe8d4

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) March 25, 2021