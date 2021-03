Het Oprah-interview heeft flink wat stof doen opwaaien. Uitspraken over racisme en onveiligheid maakten grote impact bij leden van het Britste koningshuis. Prins Charles zou zich dan ook ‘enorm in de steek gelaten en bedrogen’ voelen door zijn zoon.

Prins Charles zou volgens prins Harry zijn telefoontjes niet meer opnemen en geen contact meer hebben gezocht sinds een aantal maanden. Ondanks dat zijn vader het contact zou willen herstellen, hebben de twee een lange weg te gaan volgens een bron dichtbij het koningshuis.

Voor diversiteit

Prins Charles voelt zich ‘enorm in de steek gelaten’ door de claims van racisme in het interview, vertelt de bron aan People. Juist omdat hij zich wél erg in zou zetten tegen racisme. ‘De prins gelooft in diversiteit en dat blijkt uit zijn daden’, meent de bron.

‘Hij was de eerste die de Windrush-generatie (de eerste massa-immigratie van het Caribisch gebied naar het VK in de jaren vijftig) en de bijdragen die zij leverden aan de Britse samenleving belichtte. Hij heeft hard gewerkt voor de moslimgemeenschap. Van alle leden van de koninklijke familie, hij heeft deze kwestie het meest serieus genomen.’

Lastige relatie

Ondanks de gekrenkte gevoelens van prins Charles na de beschuldigingen en uitspraken van zijn zoon, zou hun relatie nooit echt goed zijn geweest. De bron meldt dat Charles en Harry vaker struggles hebben gehad. ‘Het is geen rechttoe rechtaan vader-zoonrelatie’, aldus de bron. “Hij is vader en baas, en dat werkt niet altijd goed.’

Bron: Stylecaster | Beeld: Getty