Prins Charles ‘vergeeft zijn zoon misschien nooit’: dít vindt The Queen ervan

Het interview dat prins Harry en Meghan Markle aan Oprah Winfrey gaven, heeft er in het Britse koningshuis flink in gehakt. Vooral prins Charles is nog steeds verbolgen over de vuile was die zoon Harry en zijn schoondochter ophingen.

Veel mensen hoopten dat prins Harry en zijn vader op de begrafenis van prins Philip eindelijk tijd zouden maken voor een goed gesprek en de ruzie zouden bijleggen. Dat gebeurde niet. Integendeel: een bron vertelt aan US Weekly dat prins Charles zijn zoon ‘misschien wel nooit vergeeft’. Koningin Elizabeth is daar op haar beurt weer ontzet over.

Trots boven de monarchie

‘Ze heeft het gevoel dat Charles zijn trots boven wat het beste is voor de monarchie plaatst’, vertelt de welingelichte bron. ‘Ze heeft na het verlies van haar echtgenoot al genoeg op haar bordje. Dit drama kan ze missen als kiespijn.’

Geen olie op het vuur

In tegenstelling tot zijn vader, geeft prins William wél het goede voorbeeld. De twee broers zijn naar verluidt weer voorzichtig on speaking terms. ‘Ze spreken elkaar nog steeds niet veel, maar William wil de grotere zijn en het goede voorbeeld geven. Hij gelooft dat de schade die het interview heeft berokkent het best hersteld kan worden door een fatsoenlijke band met zijn broer te onderhouden. Hij doet dat liever dan olie op het vuur gooien en terug te vechten met een oog om oog, tand om tand-houding. Elizabeth is trots op die waardige houding. In tegenstelling tot Charles, die Harry niet vergeven heeft voor het door het slijk halen van zijn naam.’

Amper gesproken

Vrienden en familie hoopten dat prins Harry en prins Charles tijdens de begrafenis op z’n minst een gesprek zouden voeren. Dat gebeurde niet. ‘Ze spraken amper met elkaar.’ En het pijnlijke is dat hoe langer de twee niet met elkaar praten, hoe groter de kloof tussen hen wordt.

Laten we hopen dat Charles’ Insta-felicitatie aan kleinzoon Archie gepaard met een foto van hem en prins Harry, een eerste handreiking is.

