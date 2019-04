De royals op familie-uitje: flink gegroeide prins George bijna onherkenbaar op nieuwe kiekjes

De royals gingen op een heus familie-uitje naar een, hoe kan het ook anders, paardenshow. Toch waren het niet de prachtige beesten die de show stalen, maar prins George kon rekenen op veel aandacht. Want wacht eens even, hoe is hij ineens zo gegroeid?

Dat kinderen een groeispurt kunnen krijgen snappen we, heus. Maar het lijkt echt nog gisteren dat de kerstfoto’s van William en Kate het internet op werden geslingerd. En wat een verschil! George is ineens een heel stuk gegroeid en wat een schattig ventje is het toch.

Down to earth

Het prinsje is inmiddels vijf jaar oud en had de tijd van zijn leven op de schouders van zijn oom Mike Tindall. Aanwezigen omschreven de hele groep als een ‘gewone, gezellige familie’. ‘De kinderen gedroegen zich en ze waren allemaal heel down to earth. Sommige mensen hadden hen wel in de gaten, maar over het algemeen gingen ze gewoon op in de massa’, laat een bron weten aan de Daily Mail.

From the Mail Online: The Cambridges and Tindalls joined up to watch Zara, a Silver Medal Olympian, compete in the Trials on Friday. pic.twitter.com/WnAZgqmD5N — Kate ❤ and Meg 🌺 (@KateCandMeg) April 14, 2019

Bron: Grazia | Beeld: ANP