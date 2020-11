Prins George krijgt een eigen comedyserie met Orlando Bloom

Alle seizoenen van The Crown uitgespeeld? Maak dan je borst maar nat voor de volgende portie Britse royals. Zij het wel van een heel andere orde…

Er is namelijk een comedyserie in de maak die draait om prins George, de nu 7-jarige zoon van prins William en Kate Middleton. De animatieserie heet The Prince en wordt geschreven door Gary Janetti. Gary ken je misschien van zijn Instagramaccount waar hij het onschuldige jochie om de haverklap de venijnigste (en hilarische) dingen laat zeggen.

Naar school met burgers

Het script is bij Janetti in ieder geval in goede handen: hij is ook verantwoordelijk voor de series Family Guy en Will and Grace. ‘Voordat George de scepter zwaait over Groot-Brittannië, maakt hij zijn eigen wetten in Janetti’s komische kijk op de jeugd van de toekomstige koning van Engeland. In iedere aflevering vindt George zijn pad in het leven als jonge prins in moderne tijden. Van de 775 kamers in Buckingham Palace tot zijn familie’s zee aan corgi’s en naar school gaan met burgers’, belooft de synopsis van The Prince.

Orlando Bloom

Janetti neemt zelf de stem van George voor zijn rekening. Niemand minder dan Orlando Bloom doet de stem van Georges oom prins Harry. Sophie Turner neemt zusje Charlotte voor haar rekening. Er is nog geen trailer of releasedatum, maar we houden je hier uiteraard op de hoogte.

