Prins Harry te zien in ‘Carpool Karaoke’? Met James Corden gespot in dubbeldekker

De volgende Carpool Karaoke wordt behoorlijk royal, want niemand minder dan prins Harry schuift aan in de populaire serie. En dan doe je de opnames wel volledig in stijl: een heuse dubbeldekker werd namelijk gehuurd voor de twee heren.

De prins en de Britse presentator werden vrijdag samen gespot in de bus. Op foto’s was al te zien dat de mannen ook werden gefilmd. ‘Ze hebben een Covid-19-proof Carpool Karaoke opgenomen in de dubbeldekker’, bevestigt een ingewijde in People. ‘Ze zijn al jarenlang vrienden en hadden het naar hun zin. Heel veel grappen over en weer en lol.’

Prins Harry Carpool Karaoke

James liet Harry een aantal toeristische trekpleisters zien. ‘Ook hebben ze het gehad over Harry’s leven in de VS en waar zijn focus nu ligt’, zei de ingewijde, doelend op zijn stap terug binnen het Britse koningshuis en verhuizing naar de Verenigde Staten.

Zingen in de auto

In Carpool Karaoke, een populair onderdeel van de talkshow van James, zingt de presentator in de auto liedjes met bekende artiesten. Grote sterren als Stevie Wonder, Paul McCartney, Adele, Madonna en Justin Bieber deden eraan mee. Ook voormalig First Lady Michelle Obama zong eerder samen met James haar favoriete liedjes. Maar of de prins gaat ook de microfoon gaat pakken? Dat is nog maar de vraag.

Goede vrienden

De prins en de presentator zijn al jaren goede vrienden. James was in 2018 ook op de bruiloft van Harry en Meghan. De presentator vond het een van de mooiste huwelijken die hij ooit heeft meegemaakt maar had het ook zwaar, zo vertelde hij eerder. ‘Het ergste aan de ceremonie vond ik de bloemen die overal stonden, de mooiste bloemen die ik ooit heb gezien. En ik krijg erg last van mijn allergie als ik zo dichtbij bloemen ben. Dus een groot deel van de ceremonie moest ik mijn nies inhouden.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: ANP | Beeld: Brunopress