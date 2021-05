Prins Harry en Meghan hadden eerste geheime date in de supermarkt

Als prins kun je een eerste date op laten halen door een chauffeur in een glimmende bolide, maar Harry pakte het anders aan. Hij sprak eind 2016 voor het eerst met Meghan af in een supermarkt.

‘We deden alsof we elkaar niet kenden en appten elkaar vanuit de andere kant van het gangpad’, vertelt prins Harry in de podcast van Dax Shepard. ‘Mensen staarden naar me met een gekke blik en kwamen hallo zeggen terwijl ik haar appte met ‘hebben we dit nodig?’ En zij terug appte: ‘Nee, je moet het bakpapier hebben’.’

Kin omhoog

Tegenwoordig leiden Harry en Meghan een stuk vrijer leven. ‘Ik kan eindelijk mijn kin omhoog tillen’, zegt de prins. ‘Ik voel me anders, mijn schouders zijn – net als die van haar – gezakt. We voelen ons wat vrijer als we hier rondlopen. Ik kan Archie achterop de fiets meenemen.’

Fietsen met Archie

In de podcast onthult de prins ook hoe hij zich in Engeland voelde als royal. ‘Het is een mix tussen de ‘Truman Show’ en in een dierentuin zitten. Het grootste probleem voor mij was dat ik ermee ben geboren, ik heb het geëerd. Je erft alles en hebt niks te kiezen. De Britse media voelen zich alsof ze jou bezitten.’

In therapie

De prins vertelt ook dat hij dankzij Meghan in therapie is gegaan. ‘Zij zag het meteen aan me, ze zag dat ik het moeilijk had. Ik was boos over heel veel dingen waar ik geen controle over had. Mijn bloed kookte soms.’Inmiddels gaat het gelukkig beter – al zal de ruzie in zijn familie hem niet in de koude kleren zitten. Gelukkig hebben ze in Amerika voldoende afleiding: komende zomer verwachten ze een dochter.

