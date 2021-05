Meghan Markle pleegde geen zelfmoord uit medeleven voor prins Harry

Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, heeft geen zelfmoord gepleegd omdat ze dat oneerlijk zou vinden voor haar man. Dat vertelde de prins in de documentaireserie The Me You Can’t See.

‘Wat haar tegenhield, was hoe oneerlijk het zou zijn voor mij na alles wat er met mijn moeder was gebeurd. En dat ik in een positie terecht zou komen waarin ik een andere vrouw in mijn leven zou verliezen, met een baby in haar, onze baby‘, zegt Harry. ‘Het engste was haar helderheid van denken. Ze was niet gek. Ze was niet onder invloed van medicijnen of alcohol. Ze was compleet nuchter en bij haar volle verstand.’

Suïcidale gedachten

Volgens prins Harry vertelde Meghan hem over haar suïcidale gedachten vlak voor een liefdadigheidsevenement in de Royal Albert Hall. Hij liet weten dat hij met enige schaamte terugkijkt op de manier waarop hij toen reageerde. Ze hadden slechts tijd voor een korte omhelzing, voordat ze op het evenement voor de camera’s weer moesten doen alsof er niets aan de hand was.

Geen hulp

Meghan, eerder bekend als actrice in hitserie Suits, had in het veelbesproken interview met Oprah Winfrey verteld dat ze van het paleis geen hulp mocht zoeken, toen het zo slecht ging dat ze niet meer wilde leven.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Praten over zelfmoord kan anoniem via de chat op www.113.nl of bel 113 (gebruikelijke telefoonkosten) of 0800-0113 (gratis). Mensen met suïcidale gedachten én hun naasten kunnen hier 24/7 gebruik van maken.

