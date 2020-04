Prins Harry neemt afstand van koninklijke achternaam

Nu Prins Harry en Meghan eindelijk kunnen beginnen aan hun nieuwe leven in California, heeft Harry besloten om zijn koninklijke achternaam niet langer te gebruiken. Dat meldt de Britse tabloid The Sun.

Koninklijke taken

Prins Harry nam al eerder afstand zijn koninklijke taken. Dat leiden toen tot veel commotie. Nu blijkt dus ook dat hij de achternaam Wales, die hij tijdens zijn tijd in het leger en zijn schoolcarrière gebruikte, niet meer gebruikt. In documenten van zijn nieuwe duurzame reisbureau Travalyst gebruikt de prins noch zijn HRH-titel en ook de familienaam Mountbatten-Windsor is nergens te vinden. In plaats daarvan staat hij vermeld als ‘individuele persoon met aanzienlijke controle’.

Nieuwe naam

Zijn volledige naam is nu Henry Charles Albert David, hertog van Sussex. Prins Harry blijft wel gewoon lid van het Huis van Windsor en zijn klein kinderen zullen ook gewoon de achternaam Mountbatten-Windsor gebruiken. Mocht de prins toch ooit onverhoopt koning worden, dan zullen volgens de website van de koninklijke familie veel van de nu genomen beslissingen terug gedraaid.

Ander leven

Sinds 1 april worden Harry en Meghan vertegenwoordigd door hun eigen organisatie. Ze zullen zich inzetten voor liefdadigheidsorganisaties en zijn wel van plan nog geregeld koninklijke evenementen bij te wonen. Die worden dan echter niet meer aangemerkt als officiële taken.

Britse tabloids

Dat juist The Sun het nieuws meldt zal waarschijnlijk niet in goede aarde vallen bij de twee. Harry en Meghan hebben zich namelijk meerdere malen uitgesproken over de druk van de Britse tabloids. Zo spande Harry eerder een rechtszaak aan tegen de The Sun en de Daily Mirror, omdat ze zijn telefoon hadden gehackt en voicemailberichten hadden beluisterd. Hij noemde de media een ‘sterke kracht’ in een van zijn toespraken en hoopt dat hij nu een rustiger leven tegemoet gaat met zijn gezin.

