Prins William is ‘heel beschermend’ naar Kate na interview Harry en Meghan

Hoewel na het interview dat prins Harry en Meghan gaven aan Oprah de aandacht vooral gericht was op het racisme en Meghans mentale gezondheid binnen de paleismuren, besprak Meghan ook een opmerkelijk voorval tussen haar en schoonzus Kate Middleton. Dat liet prins William niet onberoerd.

Tijdens het interview adresseerde Meghan de geruchten dat ze Kate aan het huilen zou hebben gemaakt in aanloop naar haar huwelijk in 2018. Volgens Meghan was het omgekeerde het geval. Na onenigheid over de jurken van de bruidsmeisjes was juist Meghan degene die in tranen was, zo zegt ze zelf. Volgens Meghan werd het verhaal zo gespind dat het leek alsof zij de boosdoener was.

Beschermend

Volgens ingewijden schoot dat prins William in het verkeerde keelgat. ‘Hij is heel beschermend naar Kate en kan enorm kwaad worden’, zegt zijn biograaf Penny Junor. ‘Dat Meghan Kate in een kwaad daglicht zet, vindt hij nog erger dan zelf aangevallen worden.’

Excuses

In het interview met Oprah zegt Meghan dat Kate achteraf haar excuses had aangeboden. ‘En ik zeg dat niet neerbuigend, want de week voor het huwelijk was heftig en ze was overstuur om iets. Maar ze heeft het zich toegeëigend, excuses aangeboden en mij bloemen met een briefje gestuurd.

Racistisch

Meghan benadrukt ook dat de negatieve publiciteit die Kate kreeg niet in verhouding staat met wat zij te verduren kreeg. ‘Kate werd in afwachting van het huwelijk met prins William ‘Waity Katy’ genoemd. Ik stel me voor dat dat heel moeilijk is – en dat doe ik, ik kan me bijna niet voorstellen hoe dat moet voelen. Een familielid zei dat iedereen moest dealen met onbeschofte uitlatingen. Maar onbeschoft is niet hetzelfde als racistisch.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: People | Beeld: Brunopress