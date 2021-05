Prins William en Kate Middleton starten Youtube-kanaal

Als lid van het koninklijk huis kun je anno 2021 niet meer wegkomen met zwaaien naar hordes fans en lachen naar de camera. Nee, er is meer nodig om in de schijnwerpers te blijven staan. Nadat prins Harry en Meghan Markle een podcast lanceerden, starten Kate Middleton en prins William dan ook een Youtube-kanaal.

Dat maken de hertog en hertogin van Cambridge bekend op Twitter. En da’s een slimme zet. Want kort na de aankondiging woensdagavond telde het account 25.000 abonnees. Inmiddels staat de teller al op 200.000, en blijft dat getal snel oplopen.

Koninklijk kanaal

In een korte video vertelt het koninklijk koppel wat fans kunnen verwachten van het Youtube-kanaal. Vlogs kunnen we niet direct verwachten, maar wel gaan Kate en William video’s maken omtrent mentale gezondheid. Ook zullen er speeches en andere gesprekken die de twee hebben gehad in hun functie als hertog en hertogin op het account worden geplaatst.

Inkijkje

‘Pas op, want alles wat je nu zegt wordt opgenomen!’, grapt de hertog in de trailer. De korte introductie belooft ook dat er een inkijkje gegeven wordt in werktrips en andere verplichtingen van Kate en William, die normaliter alleen op foto’s voor buitenstaanders te zien zijn. Wanneer de eerste officiële video live staat, is echter nog afwachten.

Bron: Nu | Beeld: Brunopress