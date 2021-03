Prins William reageert: ‘Familie is ‘very much not’ racistisch’

Nadat prins Harry en Meghan een bom dropten met hun Oprah-interview, bleef het met een statement vanuit koningin Elizabeth ijzingwekkend stil vanuit Engeland. Inmiddels heeft prins William – zij het zeer beknopt – gereageerd.

Hij reageert ontkennend op de vraag of hij zijn broertje Harry al gesproken heeft. Op de vraag van de journalist of zijn familie racistisch is, antwoordt prins William in het voorbijgaan dat de royals ‘very much not racist’ zijn. Een verdere uitleg blijft uit.

Breaking: Prince William has become the first member of the royal family to publicly address the race row sparked by Harry and Meghan’s interview. He says he hasn ‘t spoken to his brother yet but will do and royals very much not a racist family. pic.twitter.com/WPtjexzARN

