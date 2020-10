‘Prins William twijfelde vanaf het eerste moment over Harry’s relatie met Meghan’

Het botert al tijden niet meer tussen prins William en zijn broertje Harry. Volgens historicus Robert Lacey is de drama nu groter dan ooit en begon alle ellende toen Harry in 2016 als een blok viel voor Meghan Markle.

Toen Harry en Meghan in 2016 smoorverliefd op elkaar werden, was er geen houden meer en van rustig aan doen geen sprake. In Lacey’s nieuwe boek Band of brothers: The inside story of a family in tumult omschrijft hij hoe sindsdien de spanningen tussen Harry en William zich opstapelden.

Waity William

“Het is een fundamenteel conflict tussen twee mannen die elkaar al hun hele leven kennen en nooit twijfelden elkaar exact te vertellen wat ze van iets vinden. William vond dat Harry veel te hard ging met zijn nieuwe relatie. Hij bleef daarbij toen Harry liet weten dat hij zich graag snel met Meghan wilde verloven.”

William daarentegen deed een eeuwigheid over Kate Middleton ten huwelijk te vragen. Het leverde hem de bijna ‘Waity William’ op. Hij beschouwde zijn relatie met Kate als een jarenlange auditie voor de troon. In naam van de monarchie wilde hij zeker weten dat zijn toekomstige vrouw die job aankan. Harry twijfelde daarom of zijn broer wel echt bezorgd was om Meghan, of dat hij zich zorgen maakte over de toekomst van het koningshuis waar hij ooit met de scepter zal zwaaien.

‘Veel erger dan mensen denken’

Nadat Harry en Meghan in 2018 trouwden, was er hoop dat de broers weer naar elkaar toe zouden groeien. Dat gebeurde niet. “We hebben hier twee broers die immens veel om elkaar geven, maar clashen over iets wat voor hen beide veel betekent. Voor William is dat de toekomstige staat van de monarchie, voor Harry is het de liefde voor een betoverende en complexe vrouw die hem eindelijk de zin van het leven deed inzien.”

Toen Harry uit liefde voor zijn vrouw ook nog afstand deed van het koningshuis, bekoelde de sfeer tussen de mannen al helemaal. Volgens Lacey, die eerst dacht dat de verhalen waren opgeblazen door de pers, is de ruzie tussen William en Harry nu erger dan ooit. “Sterker nog: het is nog veel erger dan veel mensen denken.”

Overigens weet de historicus waar hij het over heeft. Hij wordt onder andere ingehuurd door Netflix als adviseur voor The Crown.

Bron: People | Beeld: Brunopress