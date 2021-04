Zó zal prinses Amalia er ongeveer uitzien als ze 50 jaar oud is

In december mag prinses Amalia 18 kaarsjes uitblazen. Alhoewel de prinses steeds meer op haar ouders begint te lijken, zal dat ook zo zijn als ze straks de leeftijd van haar moeder heeft?

Het zal nog even duren voordat het zover is, maar veel mensen zijn erg nieuwsgierig of de prinses meer op haar moeder of haar vader zal gaan lijken. Daarom riep Libelle de hulp in van portrettekenaar Pieter van den Broek. Hij schetste een tekening van Amalia, maar dan 30 jaar ouder.

Zo zal onze prinses er uit zien, naar de verwachting van Pieter, als ze 50 is:

Net als haar ouders

Prinses Amalia zal dus sprekend op haar ouders gaan lijken. Ze wordt een perfecte mix van de koning en koningin. Van haar moeder heeft ze haar ogen en neus en van haar vader heeft ze de mond en wangen. Of prinses Amalia er echt zo uit gaat zien, weten we natuurlijk pas over 30 jaar. Maar dat ze al sprekend op haar ouders gaat lijken, beginnen we nu al te zien.

Bron: Flair | Beeld: Brunopress