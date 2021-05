Prinses Beatrice is in verwachting van haar eerste kind

Het Britse koninklijk huis kan wel wat positieve pr gebruiken. Gelukkig zijn daar prinses Beatrice en haar echtgenoot Edoardo Mapelli Mozzi die aankondigen dat ze in verwachting zijn van hun eerste kindje.

‘Hare Koninklijke Hoogheid prinses Beatrice en Edoardo Mapelli Mozzi kondigen verheugd aan dat ze deze herfst een kindje verwachten’, deelt de koninklijke familie mee op Instagram. Oma, koningin Elizabeth, is uiteraard al ingelicht en beide families zijn ‘enorm blij met het nieuws’.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door The Royal Family (@theroyalfamily)

Prinses Eugenie

Prinses Beatrice en Edoardo stapten vorig jaar in het huwelijksbootje. Het werd dankzij de coronapandemie wel een bescheiden bootje. In die tak van de familie zitten ze bepaald niet stil: op 9 april beviel zus prinses Eugenie van zoon August. Ze kreeg het kind met Jack Brooksbank.

Prins Andrew

Het nieuws komt vlak nadat deze week bekend werd dat bijna vijftig organisaties hun banden met Beatrice’s vader, prins Andrew, verbraken. De prins zou een hechte band hebben gehad met de inmiddels overleden pedofiel Jeffrey Epstein. Ook zou hij seks hebben gehad met minderjarige vrouwen, wat hij later ontkende in een bizar interview. De koningin zette haar zoon op non-actief als senior royal. Sindsdien is hij in Engeland persona non-grata.

