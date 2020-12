Prinses Eugenie wil net als Harry en Meghan haar baby buiten de spotlights opvoeden

Prinses Eugenie en haar man Jack Brooksbank zijn in blijde verwachting van hun eerste kindje. Het lijkt er sterk op dat de twee naar voorbeeld van neef prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hun baby buiten de spotlights willen grootbrengen.

Prinses Eugenie is begin 2021 uitgerekend. Hoewel royalty-fans dan ongetwijfeld een doopfoto krijgen voorgeschoteld, zijn de prinses en haar man niet van plan de kleine naar iedere pr-moment mee te slepen. Eugenie en Harry zijn altijd al erg close geweest. Het lijkt erop dat ze na een goed gesprek met haar neef ook haar kind wil beschermen tegen de pers.

Zonder opa Andrew

Dat zal overigens niet zo’n getouwtrek worden als destijds tussen Harry, Meghan en The Queen. Eugenies baby staat behoorlijk achteraan in de lijn der troonopvolging. De baby is daarbij niet een kleinkind van de koningin, maar een achterkleinkind. Daarom hoeft het kindje niet al te vaak een publieke opwachting te maken.

Gezien alle beschuldigingen omtrent Eugenies vader, prins Andrew, is dat leven buiten de spotlights waarschijnlijk erg welkom. ‘We krijgen waarschijnlijk een doopfoto zonder opa Andrew. Waarschijnlijk krijgt de baby wel een nanny, dat soort dingen. Maar verder krijgt baby Brooksbank een heel normaal privéleven’, verwacht royalty-expert Marlene Koenig.

Titel weigeren

De voorbereidingen voor dat afgeschermde privéleven zijn al in volle gang. In september vertelde een ingewijde al dat Eugenie een koninklijke traditie wil doorbreken door een titel voor haar kind te weigeren. ‘Eugenie weet dat zo’n titel zowel een zegen als een vloek is. Zij en Jack willen dat hun kind een normaal leven kan leiden waarin het gewoon een baan heeft om rond te komen.’

