Prinses Latifa van Dubai wordt gegijzeld: ‘Ik weet niet of ik dit overleef’

Het verhaal van prinses Latifa van Dubai leest als een naargeestig sprookje waarvan het ‘ze leefde nog lang en gelukkig’ nog lang niet in zicht is. In uitgelekte video’s die ze opnam voor haar vrienden, vertelt de doodsbange prinses dat ze wordt gegijzeld. ‘Ik weet niet of ik ooit nog word vrijgelaten.’

Prinses Latifa deed in 2018 een poging het land te ontvluchten. Samen met zakenman Hervé Jaubert en haar vriendin Tiina Jauhiainen lukte het haar vanaf India op een boot te springen. Ze waren toen al acht dagen onderweg. Op het moment dat de boot de kust verliet, werd ze achternagezeten door Indiase soldaten. Ze bestormden de jacht en brachten Latifa naar huis.

Tekst gaat verder onder video.

‘Enorm bezorgd’

In nieuw opgedoken video’s vertelt Latifa dat ze op de terugreis werd gedrogeerd en tegen haar wil in een privéjet werd gezet. Haar vrienden Jaubert en Jauhiainen werden na twee weken detentie vrijgelaten. In december dat jaar werd de prinses voor het laatst gezien toen ze werd gefotografeerd met de voormalig president van Ierland, Mary Robinson. Robinson vertelde later aan de BBC dat ze er door Latifa’s familie in werd geluisd die zeiden dat ze destijds veilig was. ‘Ik ben nog steeds enorm bezorgd om Latifa. Ik vind dat dit onderzocht moet worden’, zei ze tegen de BBC.

Nooit meer de zon zien

Het is niet duidelijk wanneer de verontrustende video’s die zijn opgedoken precies zijn opgenomen. ‘Iedere dag vrees ik voor mijn veiligheid en mijn leven. Ik weet niet echt of ik deze situatie zal overleven’, zegt de prinses in de camera. ‘Ik neem deze video op vanuit een badkamer omdat het de enige kamer is die ik op slot kan doen. Ik word gegijzeld en van de villa is een gevangenis gemaakt. Alle ramen zijn afgesloten, ik kan geen enkel raam opendoen.’ Ze wordt bewaakt door politieagenten die dreigen dat ze nooit meer de zon zal zien. ‘Ik weet niet of ik ooit nog vrijkom en onder welke voorwaarden dat zal zijn.’

De Verenigde Naties nemen de zaak van prinses Latifa onder de loep. Ondertussen beweert haar vader, sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum dat er niets aan de hand is en dat ze veilig thuiszit.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: People | Beeld: Getty