Problem solved of toch niet: zo werkte het vakkenspel bij ‘WIDM’

Hoewel er wel vaker opdrachten zijn bij WIDM die behoorlijk ingewikkeld klinken, was die van het ‘vakkenspel’ toch wel van een nieuw niveau. Sterker nog, zelfs de kandidaten hadden géén idee wat nu eigenlijk de bedoeling was. En de uitleg? Die blijkt ook niet erg simpel.

Als allereerst was daar de heerlijke opdracht met de telefoons. De titel ‘Voice Mol’ is dan ook erg goed gevonden, zo geven we toe. Maar Nathan als springend door het veld als een verloren hertje maakt toch wel de avond. En ach, wat maakt het uiteindelijk uit dat ze Rik niet te pakken hebben gekregen.

Ik, op zoek naar iets lekkers in de voorraadkast… 🤷🏻‍♂️#widm pic.twitter.com/NxJTHxxMc4 — Daan (@Daan_Danado) February 15, 2020

Zet hier de stem van sir David Attenborough onder en je hebt een natuurfilm #widm pic.twitter.com/JWm0TPbV7L — Paul Peeters (@palpeet) February 15, 2020

"Heb je misschien tijd om me te helpen met verhuizen komende zaterdag?" #WIDM pic.twitter.com/seTfbaslkc — Daan Jongen (@Daanjongen) February 15, 2020

Vakkenspel WIDM

Nou goed, leuk en aardig, die telefoonopdracht was nog prima te begrijpen. Het vakkenspel in WIDM daarentegen leek meer één groot raadsel. Want euh, wat moesten de kandidaten nu doen? Toch lijken oplettende kijkers dé oplossing te hebben gevonden. Herinner je je nog dat elke deelnemer naast een groep Chinezen, ook een bepaalde kleur vlaggetje had? Als je naar de kleuren kijkt, is het eigenlijk gewoon simpelweg Mastermind. Toch is ook weer niet iedereen het hier mee eens. In ieder geval was het heel vermakelijk.

Alle 45 miljoen kijkers, drie keer per uitzending #widm pic.twitter.com/TdakOjXrrH — Paul Peeters (@palpeet) February 15, 2020

en met mastermind krijg je iets meer hints (“1 kleur staat op de goede plek” of “1 kleur is goed maar op de verkeerde plek”) dus toch moeilijker? — Rosa (@rosa_sling) February 15, 2020

Mastermind werkt heel anders. Volgens mij was elke vlag een verschillend geldbedrag waard, waarbij 5 van de 6 vlaggen met de hoogste bedragen (indien die dan ook in het juiste vak stonden) opgeteld het maximum te winnen bedrag was (€2500 dacht ik?). #widm #moltalk #antimolactie — Richard Burghout (@RichardBurghout) February 15, 2020

Als je in het juiste vak stond, dan was je €500,- waard. Stond je op de verkeerde plek, dan was je €10,- waard. Dit is de enige verklaring voor de getallen 60, 550 en 1040. #widm — Sjors Bloem (@Bloem_Sjors) February 15, 2020

Mag Nathan in een museum heel goed bewaard worden? Die man is toch goud waard? #WIDM pic.twitter.com/0BiDizozgr — Marcel Steeman (@msteeman) February 15, 2020

Wanneer je in Amsterdam vanaf Centraal Station richting de Dam loopt#widm pic.twitter.com/bruhL6WjJR — Dennis Gerritsen (@Dennboss) February 15, 2020

Fangirling

Als laatste moesten de deelnemers een soort doolhof in en de namen op enveloppen zien te onthouden. Een waar fanmoment voor sommige mensen voor de buis: de kaartjes correspondeerden met de gebruikersnamen van heuse Molloten. Dreams come true. Op Twitter denken kijkers vooral dat Rob zich hierbij heel verdacht maakte. Waarom? Nou, doordat hij als eerste het speelveld kon betreden, zou hij gemakkelijk wat enveloppen hebben kunnen verplaatsen. Het is niet voor niks dat er uiteindelijk mingeld wordt gepakt…

In de laatste opdracht bood Rob gelijk aan dat hij wel als eerste naar binnen wilde, dan kan je dus enveloppen verwisselen zonder dat iemand merkt dat ze zijn verwisseld. Toeval, ik denk het niet. #widm #moltalk — Guido Vergouwen (@VergouwenGuido) February 15, 2020

Rob had veruit de beste molpositie bij deze opdracht. Hij kon kokers en enveloppen weggooien en verplaatsen zonder dat iemand dat te weten kon komen. #moltalk #widm — Chris Zegers is de mol (@chrisisdemol) February 15, 2020

