Proost! Koel deze week lekker af met de roséwijn-slushpuppie

Deze week schieten de temperaturen weer de lucht in. Hoog tijd om te wijnen, wijnen en nog eens wijnen. En met deze roséwijn-slushpuppie breng je sowieso verkoeling tijdens de warme dagen.

En dat is dus echt een combinatie tussen rosé en een slushpuppie. Je weet wel, dat drankje dat je vroeger haalde tijdens een dag aan het openbare zwembad, waardoor je gegarandeerd een brain freeze kreeg.

Roséwijn-slushpuppie

Hoe maak je het? Nou, alles wat je nodig hebt is een fles wijn (dit mag ook een witte variant zijn), een ijsblokjesvorm en wat vers fruit. Vul vervolgens deze mal met de alcoholische versnapering en laat minimaal één nachtje rusten in de vriezer. De wijn moet echt goed bevroren zijn om aan de slag te kunnen. Het drankje vereist dus enige voorbereiding, maar hee, des te meer om van te genieten zodra het klaar is.