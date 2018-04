Waarom pruiken het helemaal worden in 2018

Bij het woord ‘pruik’ kunnen verschillende associaties naar boven komen. Zo kun je denken aan de witte krullenpruiken van parlementsleden uit 1795, aan Het meisje met de negen pruiken of bijvoorbeeld aan de uitgebreide verzameling van Kylie Jenner. Voor de één kan een pruik symbool staan voor hoop en gezondheid, voor de ander is het niets meer dan decoratief haar. Hoe dan ook: pruiken winnen aan terrein en wij snappen best waarom.

Haar als intiem onderdeel van iemands lichaam

Al eeuwenlang hebben wij vrouwen te maken met eindeloze projectie van de buitenwereld met betrekking tot ons haar; wat het betekent en hoe we het moeten presenteren. Voor veel vrouwen geldt dat haar iets heel persoonlijks is. In sommige culturen kiezen vrouwen ervoor – of worden ze aangemoedigd – om hun haar in het openbaar te bedekken, omdat het wordt beschouwd als een intiem onderdeel van iemands lichaam. Ons haar wordt soms geseksualiseerd, maar stelt ons ook in staat – net als de parlementsleden in 1795 – om te laten zien wie we willen zijn en wat we willen uitstralen. Haar kan worden gezien als kracht, waarbij je met een nieuw kapsel bepaalde macht uitstraalt. Maar haar kan ook worden gebruikt om mensen buiten te sluiten. Zo werden zwarte vrouwen meer dan eens benadeeld omdat hun haar niet voldeed aan de (stijle) Eurocentrische beautystandaard.

Pruiken zijn empowering

Ondanks dat de maatschappij ons soms anders wil laten denken, vinden we steeds meer en meer manieren om te doen wat we helemaal zelf willen. En dat is waar de pruik om de hoek komt kijken. Dankzij hun transformatieve aard zijn pruiken speciaal; ze bezitten het vermogen om je in wie dan ook te veranderen, terwijl je je tegelijkertijd meer als jezelf voelt. Pruiken zijn het ultieme middel van zelfexpressie dat iedereen kan gebruiken. Zoals Kylie Jenner, en ook sterren als Lady Gaga en Katy Perry laten zien, kan het dragen van een pruik daarom empowering voor een vrouw zijn. Haar is belangrijk en bevrijdend en pruiken stellen ons in staat om onszelf te zijn, terwijl we plezier hebben en er goed uit zien. Pruiken verschijnen steeds meer in verschillende kleuren, lengtes en modellen.

Pruiken zijn de nieuwe extensions, are you in?

Bron: Bustle | Beeld: iStock