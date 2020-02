Oh oh oh, wat was To all the boys I’ve loved before een feestje om naar te kijken. De mega populaire romcom van Netflix krijgt nét voor Valentijnsdag een vervolg: To all the boys 2: P.S. I still love you. Zal de tweede film het succes evenaren? We durven het niet te zeggen. Maar om de voorpret zo groot mogelijk te maken: dit is wat je wil weten voordat je begint met kijken naar To All The Boys 2.

Succes deel 1

To All the Boys I’ve Loved Before was een megahit in 2018 en stond op nummer 2 van de best bekeken films op Netflix dat jaar. Critici vonden hem ook nog eens heel erg goed: op Rotten Tomatoes scoort de film 97%! Kan bijna niet beter zou je zeggen. Niet gek dus dat Netflix dit succes wil doorpakken met een vervolg.

Gebaseerd op bestsellers

De films zijn gebaseerd op een boekenreeks geschreven door Jenny Han. De schrijfster kijkt erg uit naar de tweede verfilming. Het boek P.S. I Still Love You stond 5 weken lang op de bestseller lijst van The New York Times, dat belooft wat!

Plot

In het nieuwe jaar doen Lara en Peter niet meer alsóf ze een relatie hebben, maar die hebben ze nu echt. Lara kijkt heel erg uit naar haar eerste Valentijnsdag met haar vriendje, maar dan staat plots John op de stoep: een van de jongens die ook een liefdesbrief kreeg in deel 1. Nu staat ze voor haar eerste liefdesdilemma. Kan je op twee jongens tegelijk verliefd zijn?

Vertrouwde cast

Gelukkig doet vrijwel de hele cast van deel 1 weer mee. Natuurlijk zijn Lana Condor en Noah Centineo terug als tortelduifjes Lara en Peter. Ook de vriendengroep met onder anderen Margot (Janel Parrish), Kitty (Anna Cathcart), Lucas (Trezzo Mahoro) zijn weer te zien. Hoe zou het nu met iedereen gaan?

Nieuwe 13 Reasons Why-acteur

Uiteraard is er ook nieuw vlees in de kuip: niemand minder dan Ross Butler die we kennen uit Riverdale en 13 Reasons Why speelt mee in P.S. I Love You. Hij neemt de rol op zich van Peters BFF, Trevor Pike. Super grappig, want in het echte leven zijn Ross en Noah ook bevriend!

Over Noah gesproken

De oh zo knappe Noah Centineo speelde onlangs in een film die veel weg heeft van To All the Boys I’ve Loved Before: The Perfect Date. Ook hier speelt hij de rol van de perfecte boyfriend. Goeie aanrader als je niet kan wachten op To All the Boys 2. En yes, hij staat op Netflix! Hierna gaat Noah toch echt iets anders doen, hij is namelijk gecast als He-Man in Masters of the Universe!

Leven op de set

P.S. I Love You is opgenomen in Vancouver (Canada) en de scènes op de middelbare school zijn gefilmd op Point Grey Secondary School. Hoe tof als je jouw middelbare school terugziet in de film!

Perfect voor Valentijnsdag

Vanaf 12 februari (vandaag! vandaag!) staat P.S. I Love You op Netflix. Perfect om tijdens Valentijnsdag op te zetten terwijl je lekker onder een dekentje op de bank ligt met je lief of gewoon in je eentje. Geen zin in zwoele romantische films op de dag van de liefde? Dit zijn 8 gruwelijke horrorfilms perfect voor Valentijnsdag!

To All the Boys 3

Twee maanden nadat de productie van P.S. I Love You was afgerond zijn ze al begonnen met filmen van het derde deel: To All the Boys: Always and Forever, Lara Jean is nu al in post-productie. Geruchten gaan dat deze dit jaar nog te zien zal zijn. Geen onzekere tijden dus na P.S. I Love You, maar uitkijken naar nog meer romantiek!

