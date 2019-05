Kim Kardashian en Kanye West noemen vierde kind Psalm West

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat Kim Kardashian en Kanye West hun vierde kindje mochten verwelkomen. Hun kinderen North (5), Saint (3) en Chicago (1) hebben er een broertje bij, Psalm West. De naam voor het jongetje maakte het koppel zojuist bekend op social media.

Op Twitter plaatst de 38-jarige Kim een foto van een gesprek met haar man, waarop we een foto zien van de jongste Kardashian-West. Onder de foto maakt Kim de naam van hun vierde spruit bekend: Psalm West.

Draagmoeder

Psalm is het vierde kindje voor het koppel, en het tweede kind dat ter wereld komt via een draagmoeder. Na de geboorte van zoon Saint werd er bij Kim een aandoening aan haar placenta vastgesteld, die tijdens een nieuwe zwangerschap voor complicaties zou kunnen zorgen. Om die reden kozen zij en Kanye voor een draagmoeder bij hun derde kind, de nu eenjarige Chicago. Ook de pasgeboren Psalm is ter wereld gekomen via een draagmoeder.

Kerkelijke invloed

Hoewel de naam van hun vierde spruit zeker origineel mag zijn, krijgt het stel ook veel kritiek. Zo vinden veel mensen op Twitter de naam erg vreemd en snappen ze niet hoe je een baby zo kunt noemen. Gelukkig zijn er ook genoeg positieve geluiden te horen van mensen die de naam juist heel mooi en bijzonder vinden.

De Kardashians staan erom bekend hun kinderen bijzondere namen te geven. Zo was er ook veel kritiek op de naam North West, waarbij het even leek of Kim en Kanye al hun kinderen naar windrichtingen gingen vernoemen. Gelukkig deden ze dat niet en kozen ze voor een meer ‘heilige’ naam voor hun zoon Saint. Ook Psalm West is duidelijk afgeleid van het (christelijke) geloof, vernoemd naar een psalm, een religieuze liedvorm uit de Bijbel.

En die keuze komt niet helemaal uit de hemel vallen. Zo zijn de Kardashians gelovig, en trad Kanye vorige maand nog op tijdens de zondagochtend van Amerikaans muziekfestival Coachella, waar hij met een gospelkoor zong tijdens zijn ‘Sunday Service’.

Psalm West pic.twitter.com/F0elQd1cJq — Kim Kardashian West (@KimKardashian) May 17, 2019

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: ANP