Voor alle spelletjesfanaten: de leukste locaties in Amsterdam (en een paar erbuiten) waar je je kunt uitleven met je vriend(inn)en. Van indoor jeu de boules tot beerpong in een zwembad (!).

Vrijmibo beerpong bij Kanarie Club

Kanarie Club heeft niet alleen een mooie ruime bar (inclusief cocktails en bar bites), het is ook centraal gelegen en is ideaal voor grote groepen. En: vanaf deze maand elke vrijdag de Vrijmibo Beerpong. De beerpongtafel staat middenin het zwembad. De titanenstrijd duurt voort totdat er maar één echte winnaar is. May the best borrelaar win.

Pubquizzen en meer bij Superette

Een buurtkroeg in een modern jasje. Je kunt er ontbijten, lunchen, dineren of een borrel doen. Op maandagavond is er pubquiz en ze hebben ook een kleine selectie bordspelletjes. Meer info over Superette vind je hier.

Bordspelletjes bij Bar Joost

Joost is de buurtbar van de Indische buurt met louter Amsterdams bier. Je kunt er terecht voor een ouderwets gezellige avond barhangen én spellen spelen. Meer info vind je hier.

Rummikubben bij Gambrinus

Bruine kroeg met bordspelletjes (o.a. Rummikub) in een gemoedelijke sfeer, midden in de Amsterdamse Pijp. Hier kun je tot in de late uurtjes terecht vanaf de lunch voor een drankje, speciaalbier en een borrelhapje. Meer info vind je hier.

Spelletjescafé 2 klaveren

De naam zegt het al: hier is het oud-Hollands gezellig. Hier kun je al twintig jaar terecht voor de leukste spelletjes, en voor groepen is er een aparte ruimte (leuk voor een verjaardag?). Meer info vind je hier.

Japanse spellen bij TonTon club West

Met Japan als inspiratiebron op het gebied van eten en spelen. Ga tekeer op de Japanse button bashers, battle op de Dance Dance Revolution of trommel op de Taiko no Tatsujin. Bij mooi weer buiten op het terras. Meer info vind je hier.

Pubquizzen bij Waterkant of Maxwell

Voor pubquizzen kun je op heel veel plekken terecht, zoals op maandagavond bij Waterkant of Maxwell. Bijna elk zichzelf respecterend populair etablissement organiseert er wel eentje.

Gamestate

In Kerkrade, Rotterdam, Utrecht en Den Haag vind je Gamestate, waar je je kunt uitleven op speelautomaten. Elke vestiging heeft z’n eigen bijzonderheden. Meer info vind je hier.

Mooie boules

Eten, boulen en borrelen in de allereerste jeu de boules-foodhal van Nederland, da’s weer eens wat anders dan een Franse camping. Meer info vind je hier.

Funbase

‘Een indoor speeltuin voor grote kinderen’ noemen ze zichzelf. Je kunt er terecht voor bord-, kaart- en videospellen of een duik in de ballenbak. Elke zaterdag vanaf 15.00 uur open. Meer info vind je hier.