Purrrfect: puppy ‘Pistachio’ geboren met pastelgroene vacht

Wie aan het begin van het millennium hip met dieren wilde zijn, kocht een chihuahua. Daarna werd dat een pomeriaan, opgevolgd door de labradoodle. Voor het jaar 2021 zetten wij in op een geheel nieuwe hippe hond: puppy’s met een groene vacht.

Exclusiever ga je ze namelijk niet vinden, die pluizenbolletjes in handtasformaat. Op het mediterrane eiland Sardinië is bij hoge uitzondering een puppy geboren met een groene vacht. Heel toepasselijk luistert het hondje naar de naam Pistachio.

Pistachio de puppy

Een groene pup? Het klinkt nogal vreemd. Het zit zo: de Italiaanse boer Christian Mallocci runt samen met zijn zwager Giannangelo Liperi een boerderij op het Italiaanse eiland. Een van zijn acht honden beviel van een puppy met een pastelgroene, géén Shrek-groene, vacht. Opvallend is dat de broertjes en zusjes van Pistachio, vijf in totaal, allemaal een witte vacht hebben, net als hun moeder.

De unieke vacht van Pistachio komt vermoedelijk doordat de pup in de baarmoeder in contact is gekomen met een groen pigment, genaamd biliverdine. Het is hetzelfde pigment dat een groene kleur veroorzaakt bij kneuzingen.

Hold your horses

En voor alle trendsetters die nu een groen gekleurd hondje willen kopen, hold your horses. Puppy Pistachio zal het vrolijke kleurtje niet eeuwig houden. De heldergroene vacht waarmee hij geboren werd, vervaagde al snel. Bovendien is het hondje niet te koop: zijn broertjes en zusjes zijn al weggegeven aan nieuwe baasjes, maar boer Mallocci houdt Pistachio op zijn boerderij en leidt hem op om voor de schapen te zorgen met zijn moeder Spelacchia (Italiaans voor ‘schurftig’).

Lucky dog

De Italiaanse boer, niet vies van bijgeloof, onderstreepte dat groen het symbool is van hoop en geluk. “Dus misschien was het wel de bedoeling dat Pistachio een glimlach zou toveren op de gezichten van mensen.”