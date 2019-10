Push the button: de Sugababes hebben een eenmalige reünie

Wie vorige week keek naar The Graham Norton Show, heeft kunnen zien dat Norton in de laatste seconden aankondigde dat DJ Spoony volgende week zal optreden in zijn show. Wat hij echter niet zo nadrukkelijk zei, is dat het hier een reünie van de Sugababes betreft.

En als jij je nu afvraagt ‘Sugababes, wie?’, dan heb je het helemaal bij het rechte eind want 1 0p de 9 vrouwen in het Verenigd Koninkrijk was op een bepaald moment een onderdeel van de groep. Immers, zo vaak zijn de Sugababes van samenstelling veranderd.

Maar de echte fans zullen weten dat Siobhán Donaghy, Mutya Buena en Keisha Buchanan de enige zijn die er écht toedoen, in het land der Sugababes. En heel fijn nieuws: zij zullen in de komende aflevering van the Graham Norton Show optreden.

Het plan is namelijk dat DJ Spoony optreedt om zijn nieuwe album Garage Classical te promoten. Dit is een collectie van de grootste garage classics uit de jaren 90, in een nieuw jasje. Onder andere Lily Allen en Paloma Faith zijn onderdeel van de nieuwe plaat. En dus ook de Sugababes.

Een reünie met álle Sugababes? Dat zou pas leuk zijn. Wil je meer flashbacks naar muziek uit de 90s? Ook Avril Lavigne is druk bezig met een comeback.

Naast de reünie van de Sugababes belooft ook 2020 het jaar van een bijzondere reünie te worden. De reünie van de Spice Girls zou Beyoncé geïnspireerd hebben om eenzelfde soort tournee op te zetten met haar voormalige Destiny’s Child-collega’s Kelly Rowland en Michelle Williams. Volgens The Mirror ‘is het slechts een kwestie van tijd voor de dames tot een overeenkomst komen’. ‘Ze ziet het jaar 2020 als het perfecte tijdstip voor een reünie, omdat dat exact 20 jaar na de oprichting van de band is’, aldus een insider.