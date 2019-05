Deze Pussycat Doll is in verwachting van haar derde kind

De tijd dat je als tiener heel hard ‘I don’t need a man‘ – want ja als 13-jarige weet je al precies wat je wilt – stond mee te zingen lijkt nog als de dag van gisteren. Toch kwam het nummer echt al 14 (!) jaar geleden uit. Kleine meisjes worden groot en zo ook voormalig Pussycat Dolls-zangeres Kimberly Wyatt. Zij is in verwachting van inmiddels al haar derde kind.

De 37-jarige blondine onthulde het blijde nieuws zondag aan OK! Magazine. ‘Het was een verrassing, maar wel een geweldige’, zegt Kimberly in het interview. ‘We waren niet van plan zo snel een derde kindje te krijgen!’ Hoewel ze nog niet weet wat het geslacht is, heeft ze wel een lichte voorkeur. ‘Ik kan niet ontkennen dat ik graag een jongen wil, maar uiteindelijk willen we natuurlijk gewoon een gelukkige en gezonde baby.’

Twee dochters

Kimberly en haar man Max Rogers hebben al twee dochters, de 4-jarige Willow en de 1-jarige Maple. Ook Max kijkt er naar uit na twee meiden een jongen te krijgen. ‘We hebben sinds we getrouwd zijn al een lijstje met jongensnamen. Als het een meisje is, gaan we gewoon door met het bomenthema’, zegt het Britse model.

De twee trouwden in februari 2014, drie jaar nadat ze elkaar leerden kennen tijdens een modeshow in Londen.

