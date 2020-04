Challenge accepted? Met deze puzzel van 51.300 stukjes ben je wel even zoet

Dé nieuwe hobby tijdens deze quarantaineperiode – oké, naast touwtjespringen en skeeleren dan – is toch wel puzzelen. Toe aan een nieuwe uitdaging hierin? Dan is de variant met de meeste stukjes ter wereld misschien wel iets voor jou.

Kodak, ja dat bedrijf van de camera’s, dacht: we moeten de mensen even zoet gaan houden de komende tijd. Nu foto’s maken natuurlijk een stuk minder leuk is (bedoel, in je achtertuin bevindt zich ook nu weer niet zóveel flora en fauna), besloten ze een nogal uitdagende puzzel uit te brengen. En met uitdagend bedoelen we ook echt uitdagend: deze versie telt namelijk wel 51.300 stukjes.

Puzzel meeste stukjes

Het is daarmee de puzzel met de meeste stukjes ter wereld. Toch komt het ontwerp niet helemaal uit de lucht vallen. Je mag namelijk 27 prachtige foto’s (van elk 1900 stukjes) in elkaar gaan leggen. En zo kun je toch nog een beetje op reis in eigen huis: de kiekjes bestaan uit de ’27 wonderen van de wereld’. Hierbij van je niet alleen een glimp op van het Vrijheidsbeeld, maar ook van de Machu Picchu in Peru.

Alles aan de kant

Schuif alles aan de kant, want je mag er ook wel even je huis voor verbouwen. Zoveel stukjes nemen natuurlijk flink wat ruimte in beslag. Wel 16.47 vierkante meter om precies te zijn. Met 18,5 kilo schoon aan de haak, is het geen pareltje om naderhand in te lijsten. Hebben? Dan mag je er 599 dollar (zo’n 550 euro) voor neertellen. Maar dan ben je gegarandeerd úren zoet. Ook wat waard, toch?

Bron: Libelle | Beeld: iStock