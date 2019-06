PVV wil pitspoezen terug in Formule 1 want ‘het is de zoveelste vorm van feministische betutteling’

Om de pitspoezen terug in de Formule 1-wereld te krijgen, doet de PVV vandaag een oproep tijdens het algemeen overleg sportbeleid in de Tweede Kamer. Hiermee gaat de partij de strijd aan met de besluit van de racebond FIA om de ‘grid girls’ uit de Formule 1-wereld te schrappen.

In februari 2018 werd bekend dat er een einde kwam aan het pitspoezentijdperk. De vrouwen zouden niet meer passen bij de normen van deze tijd. Sindsdien mogen kinderen de laatste minuten voor aanvang van de race het circuit op om hun racehelden van dichtbij te bewonderen op de startgrid.

PVV-Tweede Kamerlid Roy van Aalst noemt de beslissing ‘de zoveelste vorm van feministische betutteling’. ‘Pitspoezen horen net zo veel bij de Formule 1 als de auto’s. Alleen een enorme zeikerd kan een mooie vrouw als een probleem zien. De rest van de mensen vindt het prachtig. Het hoort bij de autosport en de PVV wil dat we ervoor gaan zorgen dat volgend jaar deze mooie traditie gewoon weer in ere wordt hersteld.’

Veel twitteraars laten zich kritisch uit over het standpunt van de PVV.

En de PVV past net zo goed in de politiek als een bejaarde vrouw in een formule1 auto.

Bejaarde pitspoezen dan natuurlijk, afkomstig uit de zorg en ze mogen geen woord over de grens spreken, anders denkt iedereen dat Nederland Europees is. Eigen poes eerst!

Van mij mogen die #pitspoezen ook terugkomen….maar dan in allerlei soorten, maten, KLEUREN, geaardheden en kledingstukken. Daar gaat die ziekelijk enggeestige #PVV helemaal van over de nek. 🤣

Er zijn ook mensen die het wél eens zijn met Van Aalst – je raadt het al: vooral mannen.

HELEMAAL MEE EENS !! Mooie vrouwen mogen gezien worden !! Indien de politiek alles in de samenleving wil dichttimmeren met wet- & regelgeving, met politieke correctheid et cetera, dan komen we uiteindelijk op een dictatuur uit https://t.co/d1g6jgPoLr via @telegraaf

— Marc_Rademaker (@marc_rademaker) June 11, 2019