Quarantaineperiode maakt ‘verwilderde versie’ van Temptation’s Fabrizio

De deelnemers van ‘Temptation Island’ doen er altijd alles aan om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Toch sloegen de coronamaatregelen ook bij hen als een bom in. Fabrizio (27) laat op Instagram zien dat zijn lichaam een flinke transformatie heeft doorgemaakt sinds de quarantaineperiode.

De Vlaamse tattoo-koning is niet alleen een imposante baard rijker, hij heeft ook weer een flink aantal quarantainekilo’s op de heupen zitten.

LEES OOK:

Temptation-Fabrizio geeft rondleiding door zijn nederige stulpje

Fabrizio showt zijn lichaam

Op Instagram toont Fabri een eerlijke foto van zichzelf. ‘Als er iets is waar ik al jaren voor sta is het realness, no bullshit. Straight forward. Hard werken. Geen sprookjes’, schrijft hij bij de foto. ‘Dankzij quarantaine en mijn eigen dikke schuld’ is de Temptation-ster flink aangekomen. Maar daar gaat hij verandering in brengen. Met de foto wil hij ‘het fysiek waar ik deze week mee startte’ laten zien aan zijn volgers.

Life change

Fabrizio heeft een doel voor ogen en is van plan zijn leven weer eens rigoureus om te gooien. ‘Ik stel mezelf een doel en ik geef mezelf 70 dagen. Niet valsspelen. Puur hard werk en discipline’, vertelt hij. Daarmee wil hij vooral weer gezond worden. ‘Begrijp me niet verkeerd, ik voel me gelukkig in dit lichaam. Ondanks het hogere vetpercentage dan dat ik gewoon ben. Maar vooral om mijn mindset aan te scherpen en routine en discipline toe te passen in zowel mijn werk- als liefdesleven.’

Reacties

Fabri’s volgers zijn onder de indruk van de foto. Ze zijn er van overtuigd dat zijn challenge wel zal lukken, maar zetten vooral nog vraagtekens bij zijn baard die inmiddels een enorme omvang heeft aangenomen. ‘Doe aub je baard af, dat maakt je weer glad en fris’, vraagt een fan. En een andere fan herkent hem niet eens meer: ‘OMG waar is Fabrizio van Temptation Island naartoe?’, valt er te lezen.

Temptation Island

Fabrizio is een ware Temptation Island-veteraan. Deed hij eerst nog mee aan verleider, het afgelopen VIPS-seizoen besloot hij zijn relatie met Pommeline eens flink te testen. Helaas zonder succes. Hoewel ze de show in eerste instantie overleefden, bleek hun liefde uiteindelijk toch niet sterk genoeg.

Nieuwe liefde

Maar dat betekent niet dat de Belg lang alleen hoefde te zijn. Verschillende vrouwen passeerden de revue, maar nu is hij al enige tijd gelukkig met Lotte. Vanwege corona heeft Fabrizio zijn tattooshop tijdelijk moeten sluiten en dus slijt hij zijn dagen in zijn knusse huisje. Of nou ja, ‘knus’, de muren zijn erg wit en de meubels erg zwart (of grijs of bruin). Een typisch mannenhuis dus, als je het ons vraagt.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Beeld: Temptation Island