Queer Eye-ster is openhartig over zijn hiv-status

Queer Eye-ster Jonathan Van Ness is hiv-positief en hoewel hij het moeilijk vindt vertelt hij er wel heel openhartig over. Hij wil hiermee misvattingen voorkomen.

Jonathan kreeg de diagnose op 25-jarige leeftijd nadat hij flauw was gevallen en griepachtige verschijnselen had. ‘Die dag was net zo verwoestend als je zou denken dat het zou zijn’, vertelt Jonathan in een hoofdstuk van zijn boek Over the Top, dat dinsdag 24 september wordt uitgebracht.

Jonathan beschouwt zichzelf als een trots ‘lid van de prachtige HIV-positive gemeenschap’ en hoopt dat zijn transparantie over het onderwerp misvattingen helpt te voorkomen. ‘Toen Queer Eye uitkwam, was het heel moeilijk omdat ik dacht: ‘Wil ik het hebben over mijn status?’ Ik heb wel de behoefte om hierover te praten.’

Nachtmerries

Jonathan vindt het niet makkelijk zo open te zijn: ‘Ik heb de afgelopen drie maanden elke nacht nachtmerries gehad omdat ik bang ben om me zo kwetsbaar op te stellen voor mensen,’ geeft hij toe. ‘Het is moeilijk voor mij om zo open te zijn als ik wil zijn.’

Verderop in het interview vertelt de haarstylist over zijn worsteling met verslaving. Hij onthult dat hij cocaïne begon te gebruiken tijdens zijn eerste semester aan de universiteit en later ook begon met het roken van methamfetamine. Hij liet zich twee keer opnemen in een afkickkliniek, maar viel net zo vaak terug.

Bron: ANP | Beeld: Bruno Press