Van kindermisbruik verdachte R. Kelly geeft zich aan bij de politie

R. Kelly heeft zichzelf aangegeven bij de politie in Chicago. Dat meldt CNN. Direct nadat hij zich had gemeld bij het politiebureau werd hij in de boeien geslagen.

De advocaat van de Amerikaanse zanger, die over de jaren heen verscheidene hits heeft gehad waaronder I Believe I Can Fly, zei bij de arrestatie dat zijn cliënt onschuldig is. “Ik denk dat de vrouwen liegen.”

Arrestatiebevel

R. Kelly (52) is officieel aangeklaagd in tien gevallen van seksueel misbruik. Ook wordt de zanger verdacht van kindermisbruik, iets waar hij al eerder van beschuldigd is. Een rechter in Cook County had een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. De zaak tegen de zanger gaat volgens lokale media op 8 maart van start.

De aanklager in Cook County kondigde aan dat Kelly zaterdag zal worden voorgeleid. De zanger hoort dan of hij op borgtocht vrij mag komen. Hij riskeert drie tot zeven jaar voor elk van de beschuldigingen, aldus justitie.

Surviving R. Kelly

Het is niet de eerste keer dat R. Kelly verschillende beschuldigingen aan zijn broek heeft hangen. De nieuwe (en oude) beschuldigingen kregen wereldwijde aandacht nadat ze begin dit jaar belicht werden in de docu Surviving R. Kelly. De zesdelige documentaireserie laat zien hoe de 52-jarige zanger zijn roem misbruikt om jonge, vaak minderjarige vrouwen voor zich te winnen.

Bron en beeld: ANP