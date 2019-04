R. Kelly zet nieuwe strategische stap om rechtszaak uit te stellen

Aap, Noot, Mies, het zijn de meest beroemde woorden van het leesplankje. Woorden die R. Kelly, die man die alles had, nooit heeft kunnen lezen. Hij is analfabeet en dat zou hem zomaar duur kunnen komen te staan. Omdat hij de juridische documenten voor de rechtszaak tegen hem niet goed heeft kunnen lezen, heeft hij niet de juiste stappen kunnen ondernemen om zich goed te kunnen verdedigen.

Daarom dienden zijn advocaten een aanvraag voor uitstel in bij de rechtbank. R. Kelly kreeg vorige maand een aanklacht onder zijn neus toen hij in de gevangenis zat vanwege een alimentatieschuld. Die aanklacht kon hij dus niet lezen en daarom wist hij niet precies wat deze inhield. Zijn juristen hopen nu dat de rechtbank meer tijd geeft om een goede verdediging neer te zetten.

Opvallend is dat R. Kelly al jaren de rechtszaken tegen hem probeert uit te stellen. In het geval van seksueel misbruik komt dat handig van pas: de meeste van zijn vermeende slachtoffers zijn inmiddels niet meer minderjarig.

I Admit

Al vorig jaar gaf de rapper in het nummer I Admit toe analfabeet te zijn. Ook gaf hij in datzelfde nummer toe dat hij geldproblemen heeft en dat hij op tournee moet ‘om zijn huur te kunnen betalen.’ De rapper, die zelf wordt verdacht van seksueel misbruik, repte geen woord over de beschuldigingen, maar zingt wel tientallen keren het zinnetje I Admit en zingt dat hij op 14-jarige leeftijd zelf seksueel is misbruikt door een familielid. ‘Toen ik lag te slapen, werd ik ontmaagd.’

Kelly wordt ervan verdacht vier vrouwen, onder wie drie minderjarigen, in de jaren 1998 tot en met 2010 te hebben misbruikt. De zanger, die op borgtocht vrij is, moet zich op 7 mei weer melden in de rechtbank.

Surviving R. Kelly: de terugblik

Vorige week werd ook bekend dat er een terugblik komt op de documentairereeks Surviving R. Kelly. In de speciale uitzending wordt gekeken naar de impact van de serie, waarin meer dan vijftig vrouwen de zanger van seksueel misbruik beschuldigen. Dat meldt Deadline.

De twee uur durende special, die net als de docu op Lifetime wordt uitgezonden, kijkt naar wat de serie heeft bijgedragen in het gesprek over seksueel geweld in het algemeen en in de popcultuur. Er komen fragmenten uit Surviving R. Kelly voorbij en journalisten, juridisch experts en psychologen worden geïnterviewd over Kelly en de beschuldigingen tegen hem. De special wordt op 4 mei uitgezonden.

De zesdelige documentaire, die in januari werd uitgezonden, zorgde voor een toename van 35 procent aan telefoontjes naar een lijn voor seksueel misbruik in de Verenigde Staten. In totaal hebben 26 miljoen Amerikanen de reeks, of een deel ervan, gezien.

Bron: ANP, beeld: ANP