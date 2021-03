Terug naar toen. Toen we ongegeneerd van alle seizoenen van ‘The OC’ smulden op onze kamertjes vol posters aan de muur. Deze oude tijden kunnen we nu herleven, op een ietwat verantwoorde manier: met een podcast. Rachel Bilson en Melinda Clarke starten namelijk een ware ‘The OC’-podcast. De titel is werkelijk waar briljant: ‘Welcome To The OC, Bitches!’. Elke dinsdag kijken de actrices naar een aflevering van de serie, die ze vervolgens van het nodige commentaar voorzien.

Terug naar de zero’s

‘Welkom bij The O.C., bitches. Pak je bikini’s, je Juicy jumpsuits en je flip-phones, want elke dinsdag gaan we terug naar het begin van de jaren 2000, ‘luidt het intro van de ‘The OC’-podcast. In de afleveringen bespreken ze alles: de mode, de gevoelens, de liefdesverhoudingen en hun ervaringen. Ook maken voormalige castleden, schrijvers en muzikanten die aan de show hebben deelgenomen hun opwachting.

‘The OC’-podcast

Ik vind het zo leuk om deze podcast te doen. Ik denk dat iedereen wel wat licht en gelach kan gebruiken na het jaar dat we hebben doorstaan’, aldus Rachel over de ‘The OC’-podcast. ‘Teruggaan en al deze afleveringen bekijken was zo leuk en ik kan niet wachten om er over te praten, mijn eigen persoonlijke ervaringen te delen en anderen die bij de show betrokken zijn. Van achter de camera, de make-up-trailer tot de gezichten op het scherm, ik hoop dat jullie met ons mee terug zullen gaan naar de OC, ”zei Bilson.

