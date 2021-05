Were they on a break of niet? Dat is de hamvraag die Friends-fans nog altijd bezighoudt. Uiteindelijk kwamen Ross en Rachel bij elkaar, maar deze liefde blijkt niet alleen geregisseerd te zijn geweest. Want in het echt hadden ze ook gevoelens voor elkaar!

Jennifer Aniston en David Schwimmer doen deze bijzondere onthulling in de Friends-reünie. De acteurs vertellen ‘een hele erge crush’ op elkaar te hebben gehad tijdens het filmen van het eerste seizoen van de serie in 1994.

Ross en Rachel, Rachel en Ross…

Tijdens de Friends-reünie vertellen de acteurs dat de gevoelens zelfs zo sterk waren dat ze bijna een relatie kregen dat jaar. Presentator van de reünie James Cordon wist deze onthulling bij hen te ontfrutselen, door zijn slimme vraagstelling. ‘Ik had het idee dat de romantiek tussen Ross en Rachel niet alleen op het witte doek plaatsvond’, zei hij met een knipoog.

Echte gevoelens

Het resultaat op zijn statement was zoals gehoopt. David Schwimmer reageerde: ‘Ehm, ja. In het eerste seizoen had ik echt veel gevoelens voor Jen.’ Hierop antwoordde Jennifer: ‘Ja, die gevoelens waren wel wederzijds.’ Toch deden ze nooit iets met die gevoelens, vertelt Jennifer.

Eerste zoen

‘Eerlijk gezegd, ik herinner me dat ik een keer tegen David zei dat het zo raar zou zijn als we voor het eerst zouden zoenen op televisie. Maar dat gebeurde wel!’, herinnert ze zich. ‘We hebben dus maar al onze liefde voor elkaar in de karakters Ross en Rachel gestopt’, besluit de actrice. En zo geschiedde, want uiteindelijk ebden de gevoelens weg en bleven – en zijn ze nog altijd – goede vrienden.

Maar beeld je in als ze toch samen waren gekomen en in ’t écht getrouwd waren. Om Janice maar even te quoten: ‘Oh. My. God’.

Bron: Eonline | Beeld: Getty