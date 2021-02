Rachel uit ‘Friends’ blijkt irritant trekje te hebben aan begin van elke zin

Waarom aan een nieuwe serie beginnen, als je ook voor de honderdste keer Friends kunt kijken? Toch valt fans nu pas iets op aan Rachel, een van de personages uit de show. Want het karakter van Jennifer Aniston blijkt een behoorlijk irritant trekje te hebben.

Als trouwe fan heb je het misschien allang gehoord, maar mocht je het nog niet hebben gespot: we willen ook de serie niet voor je verpesten. Doorlezen op eigen risico dus.

Rachel Friends irritant trekje

Ook de TikTokker geeft nog een kleine disclaimer vooraf. ‘Wat ik ga zeggen zal je leven verpesten, vooral als je een grote fan bent van de show Friends’, begint hij zijn verhaal. ‘Jennifer Aniston heeft een soort vocale tic die ze doet aan het begin van élke zin die ze begint in élke show waar ze in speelt.’

Ahum

Voordat gebruiker @cts.trphe de beelden laat zien, geeft hij nog aan: ‘Het is heel specifiek en het is erg lastig om het niet meer te zien als je het eenmaal opmerkt.’ Nu zit je waarschijnlijk te schreeuwen achter je schermpje, maar wát dan?! Nou, Jennifer Aniston schraapt dus haar keel voordat ze begint met praten. En als je het eenmaal gehoord hebt, is het euh, ja, wel misschien een beetje irritant.

Meningen zijn verdeeld

Door deze onthulling zijn de meningen bij fans verdeeld. Hoewel het sommigen nog nooit op was gevallen, vinden anderen juist dat het bij haar karakter Rachel hoort. ‘Ik dacht dat het gewoon bij haar acteren hoorde? Om aan te geven dat haar karakter zich niet op haar gemak voelt: bedoel, ze doet het alleen in ongemakkelijke situaties.’ Hoe dan ook, het irritante trekje van Rachel in Friends gaat je nu in ieder geval éxtra opvallen. Sorry alvast.

