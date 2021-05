Rachel Hazes overlaadt kersverse schoondochter Sarah met complimenten

Sarah poseert namelijk op de bank en schrijft slechts: ‘Hey cookie 🍪.’ Hierop kan vriendlief André het niet laten om te reageren: ‘Ik?’ Dat kan de blondine alleen maar beamen: ‘Jij bent mijn favorite cookie 😍.’

Schoonmoeder

Maar ook schoonmoeder Rachel laat heel wat lovende woorden achter onder het kiekje. ‘Niet alleen de knapste, maar ook nog eens de liefste..!!!😍😍😍’, laat Hazes enthousiast weten onder de post.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 𝑺𝒂𝒓𝒂𝒉 𝑽𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒂 (@sarahvansoelen)

Samenwonen

Komende zomer gaat André samenwonen met Van Soelen. De zanger heeft daartoe een appartement gekocht in Rotterdam. Dat onthult weekblad Story deze week. Een bron bevestigt de aankoop van het appartement in de wijk Hillegersberg, op een paar kilometer afstand van de villa waar zijn ex-verloofde Monique Westenberg (43) is blijven wonen met hun zoontje André (4). De flat, die te koop stond voor 815.000 euro, telt 146m2 woonoppervlakte met een woonkamer van 60m2.

Liefdesbaby

Het ruime, overdekte balkonterras beidt volledige privacy; er is geen inkijk van de overkant en op hun beurt kijken André en Sarah uit over een uitgestrekt sierwater. Naast de master bedroom met walk-in closet, heeft het appartement ook een kinderkamer. Niet alleen handig voor kleine André die vaak zal komen logeren, maar ook voor eventuele toekomstige gezinsuitbreiding…

Bron: Story | Beeld: Brunopress