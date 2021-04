Dit jaar zou André Hazes 70 zijn geworden. Daarom is deze week de documentaire serie ‘Kleine Jongen’ gestart. Hierin zien we de familie Hazes van jaren geleden. Natuurlijk kan Rachel ook niet missen. Maar is ze door de jaren heen veel veranderd? Hoe zag Rachel Hazes er vroeger eigenlijk uit?

Rachel Hazes vroeger

Rachel van Galen (want dat is haar meisjesnaam) werd op 3 maart 1970 geboren in Rotterdam. Ze was van jongs af aan al een grote fan van volkszanger André Hazes, met wie ze in haar tienerjaren een relatie kreeg en later ook trouwde. Hoewel Rachel Hazes vroeger ook al rood geverfd haar had, zag ze er toen toch héél anders uit.

Kleine Rachel

Rachel deelt op Instagram een foto uit de oude doos samen met haar zus.

Huwelijk met André Hazes

Op 14 oktober 1991 stapten Rachel en André in het huwelijksbootje. Het was het derde huwelijk van de volkszanger. Op haar grote dag droeg Rachel een extravagante lichtroze bruidsjurk met een heleboel ruches en een grote strik bij de halslijn. Haar rode haren waren in typische begin jaren negentig-stijl getoupeerd. Hieronder zie je hoe Rachel vroeger op haar bruiloft verscheen.

De tekst loopt door onder de afbeelding.

André Hazes en Rachel van Galen op hun huwelijksdag (14 oktober 1991).

Kinderen

Het koppel kreeg twee kinderen: Roxeanne (1993) en André jr. (1994). Toen André Hazes in 2004 overleed, zouden de twee al een tijdje uit elkaar zijn. Na zijn overlijden trad Rachel op de voorgrond. Zo creëerde ze veel publiciteit rondom de volkszanger door in een documentairereeks van de TROS te verschijnen en mee te werken aan het boek Typisch André.

De tekst loopt door onder de afbeelding.

Rachel en André Hazes in 2000.

Rachel met kinderen Roxeanne (9) en André (8) bij de premiere van Britney Spears (20 maart 2002).

Onthulling beeld van Andre Hazes op zijn eerste sterfdag. Rachel Hazes en Roxanne (12) en Andre jr. (11) (23 september 2005).



Rachel Hazes met Andre (12) en Roxanne (13) bij hun nieuwe huis in Almere (27 augustus 2006).

Hoe gaat het nu met Rachel Hazes?

Inmiddels zijn we jaren verder. 2020 was voor iedereen een heftig jaar, zo ook voor Rachel Hazes. Zo ging het uit met haar vriend Mike en heeft ze geen contact meer met dochter Roxeanne. De feestdagen bracht ze in Barcelona door, zonder haar kinderen André en Roxeanne. In de zomer van 2021 brengt Rachel haar langverwachte biografie uit, waarin ze geen blad meer voor de mond neemt en over haar tijd met André praat.

Rachel nu (februari 2021).

