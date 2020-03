Rachèl Louise (30) is zangeres en songwriter voor The BlueBirds en haar soloproject. De half Nederlands, half Amerikaanse woont in Amsterdam en schrijft over muziek, overdenkingen en de highs & lows van het muzikanten leven.

QUARANTAINE

Ik zeg je eerlijk, ik zou het niet heel erg vinden om nu vol in quarantaine te zitten. Dat klinkt grof maar de laatste tijd heb ik te veel hooi op mijn vorkje genomen en daar pluk ik nu de vruchten van. Ik vind overigens quarantaine echt een heel gaaf woord om uit te spreken. Hoe dan ook, chaos en paniek lopen binnen wanneer ik niet genoeg tijd neem voor rust en ruimte. Een burn-out heb ik nooit gehad, maar ik kom wel om de zoveel tijd weer op hetzelfde kruispunt der drukte uit. Dan wil ik huilen om niet huil-bare dingen en lijkt in bed liggen het antwoord op al mijn vragen. Dit is vaak tijdelijk, dat scheelt. Maar elke keer denk ik: waarom kan ik niet gewoon normaal doen? Doe rustig. Maar dat vind ik moeilijk. Het zijn ook allemaal leuke dingen die ik doe, het is niet alsof ik dagen moet spenderen in een metaalfabriek of overuren moet maken voor een klootzak als baas. Maar toch stapelen de activiteiten zich soms te veel op en verlies ik mijn overzicht. En dan is er niemand die tegen mij zegt: hey Rachèlly, misschien moet je even wat dingen schrappen in je agenda. Nee, dat moet ik zelf doen.

‘We gaan als maatschappij namelijk wel lekker op sensatie’

In mijn geval zou zo’n virus dus handig van pas komen. Een heel medisch team dat mij aanspreekt en zegt dat ik thuis moet zitten. Zalig. “Alle deuren en ramen dicht! Schrijf een lied! Lees een boek! Bak een taart! Het 2e seizoen van Narcos Mexico is online! Ga! Wees content met je leven en vergeet de verplichtingen!” Ik stel me graag voor dat het zo zou gaan. Ik hoorde net over een groep mannen die vastzitten in een hoerenhuis in Spanje. Dat is ook niet verkeerd. En niet om de situatie niet serieus te nemen. Maar serieus, nemen we het niet misschien allemaal iets te serieus? Men schudt elkaar de hand niet meer en het wc-papier raakt op. Vluchten worden gecanceld en ze spreken over het einde der tijd (oké misschien heb ik dat nog niet gehoord, maar it’s coming). We gaan als maatschappij namelijk wel lekker op sensatie. Ik ben zelf niet zo heel erg van de paniek of het nieuws kijken. Wat komt, dat komt. Ook als het nu aankomt op mijn overvolle agenda. Ik hoef niet m’n hele leven af te zeggen, maar ik heb in elk geval gister en vandaag even alles links laten liggen. Daarnaast zijn helaas ook mijn shows deze maand met the BlueBirds gecanceld en heb ik onverwachts hele dagen vrij. It’s the world telling me to calm down. Misschien ga ik zo wel even wandelen. Of kijk ik midden op de dag een serie (go crazy!!). Ik kan het je aanraden om rustig aan te doen, dan hebben we misschien toch nog wat positieve inzichten over gehouden aan dit hele Corona verhaal.

Beeld: Melissa Scharroo Capribee