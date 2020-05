Via social media erachter komen dat je een broer of zus hebt, het klinkt als een filmplot. Toch heeft Igmar Felicia iets vergelijkbaars meegemaakt. Via Instagram ontving de 29-jarige radio-dj een opmerkelijk bericht en kwam hij erachter dat hij een halfzus heeft.

Op hetzelfde sociale medium vertelt Igmar over het eerste virtuele gesprek met zijn halfzus, die hem op de bewuste woensdagavond een berichtje stuurt. “Hoi, ik ben je zus!”, opent de vrouw het gesprek. Natuurlijk schrikt de 538-dj van de woorden. “Shit. Nou ben ik met die ouwe van mij inmiddels wel wat gekke dingen gewend, maar het is nu gewoon woensdagavond. Ik wil gewoon een keer normaal gaan slapen.”

Foto

Toch krijgt Igmar het niet voor elkaar om het bericht te negeren. “We delen dezelfde vader, ik draag al jaren een foto van je bij me”, vertelt de onbekende vrouw. Felicia geeft toe dat hij het niet droog kon houden. “Shit, ik gooi je hele leven overhoop”, aldus de vrouw, waarna ze een foto van haar jongste kind én Igmar’s vader stuurt. “Maar dat is MIJN VADER, denk ik”, schrijft de dj erover. “Maar dus ook jouw vader. Ik loop vast.”

Bijzonder

Hij besluit haar de volgende dag te antwoorden. “Morgen stuur ik haar dat ik het heel bijzonder vind dat ze een foto van mij bij zich draagt. Dan kijken we daarna wel weer verder.” Wat er daarna gebeurd is, is niet bekend.

Bloed, zweet en tranen

Bij de screenshots laat Igmar weten dat het hem “bloed, zweet en tranen” heeft gekost om dit bericht te delen. “Maar ik had het idee dat ik het moest doen na deze bijzondere week.”

Lees ook:

Igmar Felicia reageert op zijn relatiebreuk met Fien Vermeulen

Steun

De radio-dj kan rekenen op een hoop steunbetuigingen. Zo reageert zijn ex-vriendin Fien Vermeulen met een veelzeggend hartje, en doen vele andere BN’ers hetzelfde. Ook fans steken hem een hart onder de riem. “Wow! Moedig van je om dit zo te delen. Ik kan me voorstellen dat verschillende emoties over elkaar heen buitelen. Wel heel lief dat iemand al die tijd een foto op zak had en uiteindelijk de moed had het je te vertellen. Hoe lang zou ze er over gedaan hebben? Heel veel liefde toegewenst!”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.