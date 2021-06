Radiozender FunX draait weer muziek van Lil Kleine na ophef

De muzikale ban die radiozender FunX had op de muziek van rapper Lil Kleine is opgeheven, zo heeft een woordvoerder laten weten. Vorige maand kwam Lil Kleine, Jorik Scholten, in opspraak omdat hij zijn verloofde Jaimie Vaes zou hebben mishandeld. Inmiddels lijkt het voorval opgehelderd.

Jorik en Jaimie kwamen met een gezamenlijk statement via Instagram, waarin werd gezegd dat het allemaal een groot misverstand was. Er zou die avond absoluut géén fysiek geweld zijn gebruikt, zo benadrukten ze.

Maatschappelijke discussie

Na de vermeende mishandeling kwam – naast veel steun voor Jaimie en vraagtekens bij het gedrag van Jorik – een maatschappelijke discussie op gang, waarin de belangrijkste vraag was: ‘Waarom duurt het zo lang voordat er een statement komt van zijn management én waarom wordt zijn muziek niet meteen gecanceld?‘. De eerste die een stop op de muziek van de rapper bekendmaakte, was radiozender FunX. Ze hebben de ban nu opgeheven, zo heeft een woordvoerder aan NU.nl laten weten. ‘FunX draait hem inmiddels weer, er is geen aanklacht meer tegen hem.’

FunX gebruikt verhaal Lil Kleine

Wel wil de radiozender de komende tijd gaan inzetten op het thema huiselijk geweld: ‘Door het verhaal van Lil Kleine is wel zichtbaar geworden dat er veel sigma en taboe heerst rondom dit onderwerp. FunX ziet dat huiselijk geweld een zorgelijk maatschappelijk probleem is en daar blijft de zender samen met het publiek en de dj’s het gesprek over voeren.’ Die gesprekken beginnen, zo is te lezen op NU.nl, deze week.

Bron: NU.nl | Beeld: Getty Images