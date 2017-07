Van rainbow pancakes tot benGAYS: dit mag je niet missen tijdens Pride Amsterdam 2017

Vrijheid, trots en liefde. Dat vieren we van 29 juli t/m 6 augustus tijdens Pride Amsterdam 2017. Ook bedrijven laten de bijzondere week niet zomaar voorbij gaan en spelen erop in met limited edition-producten en speciale acties.

Weten waar je moet zijn tijdens de Gay Pride? Deze hotspots mag je niet missen.

Alice in Wonderland-feestje

THE DUCHESS draagt vanaf 31 juli haar Afternoon Tea op aan de gay community. Gasten tuimelen net als Alice een theefeestje in Wonderland binnen waar een overdaad aan hartige delicatessen, elegante sandwiches en verfijnde patisserieën op het menu staat. Laat je verrassen door regenboogkleurige macarons, glinsterende geglazuurde cupcakes en mini verse fruitsalades, uiteraard begeleid door verfijnde champagne en een exclusieve theeselectie.

Rainbow pancakes

Bij SNCKBR kun je op 30 juli terecht voor kleurrijke lekkernijen tijdens de G.H.B. Unicorn Edition @ Van Wou. Alleen bij het lézen over rainbow pancakes en roze shakes beginnen wij al te watertanden.

Roze oase

Voor de echte zoetekauwen transformeert Miss Louisa Coffee & Beignets in een roze oase. Beignets veranderen in benGAYS en ook de regenboogcupcakes mag je niet missen. In combinatie met een dosis cafeïne verwerkt in een latte of ice coffee, ben je ready om te shinen.

Damrak’s G(ay)&T

Voor wie op zoek is naar een scheutje liefde in z’n glas: de ras-Amsterdammer Damrak Gin komt met een speciale gin-tonic die je heel gemakkelijk zelf kan maken. Pak een groot glas en start met 50 ml Damrak Gin met wat ijs. Voor de roze sferen voegen we 150 ml Thomas Henry Cherry Blossom tonic toe. Vergeet geen schijfje sinaasappel voor de finishing touch.

Deliveroo

Voor wie de Gay Pride thuis op de bank viert: Nederlands’ favoriete bezorgservice van je lievelingsrestaurants krijgt tijdens Gay Pride een mini-rebranding: Deliveroo wordt Deloveroo. Tijdens deze week is de Roo nóg kleurrijker en zullen verschillende deelnemende restaurants een speciaal Gay Pride Menu aanbieden.

Waar ben jij deze Pride te vinden?

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!