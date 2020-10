Raphaëlla over ‘Love Island’: ‘Het hele programma is voorgelogen’

Hoewel het programma voorbij is, blijven de kandidaten (hoe kan het ook anders) de media opzoeken. Zo ook Raphaëlla. Zij heeft namelijk nog wel wat te zeggen over Love Island.

Het feit dat er een Casa Amor was én Mattheüs terugkwam met iemand anders, kwam bij haar namelijk hard aan. Zo hard, dat ze besloot de villa zelf te verlaten.

Raphaëlla Love Island

In een YouTube-video met Nick Eshuis verklaart ze: ‘Ik heb alle seizoenen van Love Island gezien, ook UK. Maar ik dacht: in Nederland is er nooit een Casa Amor geweest, en nu met corona gaan ze dat al helemaal niet doen. Wel dus. Moet dat nou nét in ‘mijn’ seizoen gebeuren.’

Leugenaar

Toch was het voor haar (en voor iedereen) wel al duidelijk dat Mert en Joan er met de winst vandoor zouden gaan. Maar de leugens van Remco? Die zag ze toch echt niet aankomen. ‘Ik had niets door. Ik dacht juist dat hij super oprecht was, hoe hij naar haar keek en hoe hij haar vastpakte. Ik zat al thuis toen het uitkwam, weet je hóé gek ik werd? Ik werd echt helemaal lijp. Heel het programma is voorgelogen. Waar is de geloofwaardigheid van Love Island nu?’ Goed punt over Love Island, Raphaëlla, goed punt.

