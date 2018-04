Rapper Keizer laat zijn volgers live meekijken hoe zijn vrouw in de auto bevalt

Geweldig nieuws voor rapper Keizer (30): hij is vandaag vader geworden van zijn vierde kindje. Het jongetje, die de naam Given heeft gekregen, wilde niet wachten tot Keizer en zijn vriendin in het ziekenhuis waren en besloot op een wel heel ongewone plek ter wereld te komen. En daar mocht de hele wereld live van meegenieten.

‘Het spetterde eruit’

Given werd onderweg naar het ziekenhuis in de auto geboren, midden op de snelweg. ‘Deze jongen heeft ervoor gekozen om in de ‘waggie’ eruit te komen,’ zo vertelt Keizer in een filmpje op Instagram. De rapper grapt dat de schoonmaakkosten voor zijn zoon zijn. ‘Het spetterde eruit over m’n hele dashboard,’ zo blikt hij ehm… bijzonder ‘beeldend’ terug. Keizer heeft weinig moeite om het intieme moment te delen; hij maakte de opname terwijl zijn vriendin nog met haar voeten op het dashboard steunt en de navelstreng door een ambulancemedewerker doorgeknipt wordt, waar hij ons van mee laat genieten. De gebeurtenis was vannacht live te volgen via zijn Snapchat-account (TheRealKeiz).

Snelheidsduivel

In de begeleidende tekst op Instagram schrijft Keizer dat Given een ‘brutale boy’ is. Zo stak hij op de eerste echo zijn middelvinger op. ‘En zijn tweede fuck you was om op de snelweg eruit te schieten met 160 km per uur in een 80 kilometer-zone. Welkom op de wereld,’ aldus Keizer.

Beeld: Hollandse Hoogte