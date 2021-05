Raven bedankt voor positieve reacties op aankondiging naamsverandering

Voorheen bekend als Ryanne van Dorst (36), maar sinds woensdag bekend als Raven. De artiest liet via Instagram weten een naamsverandering te ondergaan en vanaf nu aangesproken te willen worden met ‘die’ of ‘hen’. Na dit bericht werd Raven overladen met lieve berichten, en daar bedankt hen nu voor.

Mocht je nog twijfelen over de uitspraak van de nieuwe naam: Raven spreek je gewoon uit op zijn Nederlands. ‘Met een lange a zoals in tomaaaaaaaten’, aldus de artiest.

Hokjesdwang

Woensdagmiddag schreef Raven te willen leven zonder ‘hokjesdwang’. Hen schreef in een openhartig bericht: ‘Een aantal jaar geleden bevrijdde ik mezelf van het taboe rondom mijn hermafrodiet zijn. Maar toch knaagt er nog steeds iets aan me. Was er eigenlijk wel iets veranderd?’

Nieuwe naam

‘Bij deze wil ik mezelf on-normaliseren. En dat begint met een nieuwe naam. Een naam die mij de vrijheid geeft om te zweven tussen links, rechts, boven en onder. ie past bij de ‘X’ die ik in mijn paspoort wil krijgen. Een naam die met mij meebeweegt en bij de spiegel past. Een naam die ik zelf kies’, aldus Raven.

Dank

Via Instagram Stories laat de artiest en programmamaker weten geraakt te zijn door de vele lieve berichten die volgden op het openhartige bericht op Instagram. ‘Dank voor de fijne reacties vandaag’, aldus Raven. Meer woorden maakt hen er niet aan vuil. ‘Nu tijd voor bier!’

